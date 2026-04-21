Garlasco, il mistero dei tappetini dell’auto di Stasi: mai analizzati? Il dettaglio che riapre uno dei punti chiave della condanna. C’è un dettaglio che torna a galla dal caso Garlasco e che, più di altri, ha il potenziale di incrinare una delle certezze costruite negli anni. Non è una nuova prova, non è un test genetico, non è una traccia ematica dimenticata. È un’assenza.

Secondo quanto emerge dai verbali delle operazioni irripetibili effettuate dal Ris di Parma sulla Volkswagen Golf nera del condannato, non ci sarebbe alcun riferimento specifico all’analisi dei tappetini. Nessuna menzione, nessuna descrizione, nessuna fotografia che attesti in modo chiaro e documentato l’eventuale presenza – o assenza – di tracce di sangue. Un vuoto che pesa, perché proprio su quei tappetini si è costruito uno dei passaggi più delicati della ricostruzione accusatoria.

Il ruolo decisivo dei tappetini nella condanna di Alberto Stasi

Il ragionamento che ha portato alla condanna definitiva di Stasi si è basato anche su un elemento apparentemente semplice: la dinamica della scoperta del corpo di Chiara Poggi. Secondo la versione dell’imputato, quella mattina del 13 agosto 2007, dopo aver trovato il cadavere nella villetta di via Pascoli, sarebbe uscito e risalito in auto. Ma proprio in quel passaggio, secondo i giudici, qualcosa non tornava.

La perizia di Roberto Testi, che rappresentò uno snodo importante nel processo, introdusse un esperimento sui tappetini.

L’idea era chiara: chi entra in un’abitazione dove è stato commesso un omicidio, soprattutto se attraversa ambienti contaminati dal sangue, rischia di trasferire tracce ematiche sulle scarpe e, di conseguenza, sui tappetini dell’auto. Se quelle tracce non ci sono, il racconto potrebbe non essere compatibile con la realtà dei fatti.

È su questo ragionamento che si è innestata una delle conclusioni più pesanti: l’assenza di sangue nell’auto come possibile indizio di una versione non veritiera. In altre parole, se Stasi fosse davvero entrato in contatto con la scena del crimine come ha raccontato, avrebbe dovuto lasciare almeno una minima traccia. Il fatto che non fosse stata rilevata è stato interpretato come un elemento a suo carico.

Il vuoto nei verbali del Ris e l’assenza di prove fotografiche

E qui si apre la crepa. Perché se oggi si scopre – o si sospetta – che i tappetini non siano stati mai analizzati in modo documentato, allora viene meno il presupposto stesso di quel ragionamento. Non si può sostenere che una traccia non c’è, se non esiste un accertamento tecnico che lo dimostri.

Il verbale del Ris di Parma, guidato all’epoca dal colonnello Luciano Garofano, non farebbe alcun cenno ai tappetini. E soprattutto non esisterebbero immagini o rilievi tecnici che certifichino in modo inequivocabile l’assenza di tracce ematiche su quei reperti. Non una fotografia, non una scheda analitica, non un referto specifico.

In un’indagine di questo tipo, dove ogni dettaglio viene cristallizzato, repertato e archiviato, un’assenza del genere non è un dettaglio marginale. È un buco documentale che rischia di trasformarsi in un problema logico. Continua a leggere su La Capitale.