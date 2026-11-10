Il processo ad Andrea Sempio potrebbe fermarsi prima ancora di cominciare. La difesa vuole chiedere la sospensione dell’udienza preliminare in attesa della revisione della condanna di Alberto Stasi. E prepara un’eccezione di costituzionalità contro quello che definisce un «mostro giuridico»

Il delitto di Garlasco rischia di trasformarsi in un complicatissimo rompicapo giudiziario. Da una parte c’è Alberto Stasi, condannato definitivamente a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi. Dall’altra Andrea Sempio, per il quale la Procura di Pavia ha appena chiesto il rinvio a giudizio per lo stesso delitto. Due posizioni processuali che la difesa di Sempio considera difficilmente conciliabili, soprattutto alla luce della ricostruzione accusatoria che non contempla il concorso nell’omicidio. Per questo gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia preparano una mossa destinata a complicare il calendario: chiedere al giudice dell’udienza preliminare di sospendere il procedimento e, se necessario, sollevare una questione di legittimità costituzionale.

La strategia di Sempio: fermare tutto in attesa della revisione di Stasi

La prima richiesta che la difesa intende presentare riguarda la sospensione del procedimento. Cataliotti e Taccia vogliono attendere gli sviluppi dell’istanza di revisione della condanna di Stasi, che i suoi legali prevedono di depositare alla Corte d’Appello di Brescia a metà novembre.

Il ragionamento difensivo parte da una contraddizione: esiste già una sentenza definitiva che attribuisce a Stasi la responsabilità dell’omicidio, mentre la Procura chiede ora di processare Sempio sulla base di una nuova ricostruzione.

Per gli avvocati, proseguire senza chiarire il rapporto tra i due procedimenti rischierebbe di produrre decisioni incompatibili.

Si tratta però di una tesi difensiva, non di un impedimento processuale già riconosciuto dal giudice.

Il «mostro giuridico» e la possibile questione costituzionale

Se il giudice non accogliesse la richiesta di sospensione, la difesa potrebbe sollevare un’eccezione di legittimità costituzionale.

Il punto riguarda la possibilità che due procedimenti relativi allo stesso omicidio arrivino a conclusioni inconciliabili. Gli avvocati richiamano il tema dell’«inconciliabilità tra giudicati», definendo la situazione un «mostro giuridico».

La questione, tuttavia, presenta una distinzione decisiva: attualmente esiste una sola condanna definitiva, quella di Stasi. Il procedimento nei confronti di Sempio non ha ancora raggiunto il dibattimento.

Inoltre, la semplice presentazione di un’eccezione non determina automaticamente la sospensione. Spetterebbe al giudice verificare la rilevanza della questione e la sua non manifesta infondatezza prima di un eventuale rinvio alla Corte costituzionale.

Impronta 33 e scarpa: la difesa vuole nuove verifiche

La battaglia non riguarderà soltanto gli aspetti procedurali. Cataliotti e Taccia intendono chiedere approfondimenti tecnici sulle consulenze che hanno accompagnato la nuova indagine.

Tra i punti controversi figurano l’impronta numero 33 e le valutazioni sulla misura della scarpa che avrebbe lasciato una traccia sulla scena del delitto.

Le conclusioni dei consulenti dell’accusa e della difesa risultano contrastanti. Per questo i legali di Sempio vogliono portare le divergenze davanti al giudice, chiedendo ulteriori verifiche.

La valutazione di questi elementi potrebbe incidere sulla decisione relativa al rinvio a giudizio, ma non equivale a un accertamento definitivo della responsabilità dell’indagato, che respinge le accuse. Continua a leggere su La Capitale.