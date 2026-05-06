Le parole captate da una microspia durante le nuove indagini sul delitto Poggi aprono scenari inediti. Gli investigatori approfondiscono telefonate, alibi e presunti approcci respinti
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Garlasco, choc su Sempio. Una frase captata da una cimice piazzata in auto. Poche parole, pronunciate da solo mentre guida, che ora rischiano di terremotare la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. «Ho chiamato Chiara prima del delitto». È questo il passaggio che emerge dalle intercettazioni ambientali attribuite ad
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