Garlasco, choc su Sempio. Una frase captata da una cimice piazzata in auto. Poche parole, pronunciate da solo mentre guida, che ora rischiano di terremotare la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. «Ho chiamato Chiara prima del delitto». È questo il passaggio che emerge dalle intercettazioni ambientali attribuite ad Andrea Sempio e finite al centro degli interrogatori di queste ore. Secondo quanto rivelato dal Tg1 sui propri canali social, il 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avrebbe pronunciato frasi che sembrano contraddire la versione sostenuta negli anni sulle telefonate effettuate a casa Poggi nei giorni precedenti al delitto del 13 agosto 2007. La microspia in auto e le parole di Sempio Le intercettazioni risalgono al 14 aprile 2025, circa un mese dopo la riapertura ufficiale delle indagini nei confronti di Sempio. Gli investigatori piazzano una cimice nella sua automobile e registrano una lunga serie di frasi pronunciate mentre l’uomo si trova da solo. Tra quelle che oggi fanno più rumore ce n’è una precisa: «Ho chiamato Chiara prima del delitto». Ma non solo. Nel materiale depositato agli atti compare anche questo passaggio: «Ho visto il video di Chiara e Alberto».

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