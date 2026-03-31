Il ministero dell’Interno iracheno ha confermato che un reporter straniero è stato sequestrato: «Trovata l'auto usata dai rapitori»

La giornalista americana Shelly Kittleson è stata rapita stasera a Baghdad. Lo riferiscono diversi media nella regione, mentre il ministero dell'Interno iracheno ha confermato che un reporter straniero è stato sequestrato senza confermarne l'identità.

Kittleson è una giornalista freelance e lavora per varie testate internazionali ed italiane. Proprio oggi sul Foglio è apparso un articolo a sua firma dal titolo “l prezzo della neutralità curda. Gli attacchi nel Kurdistan iracheno”. La reporter collabora anche con l'agenzia Ansa.

«Le forze di sicurezza hanno immediatamente avviato un'operazione per catturare i criminali, agendo sulla base di informazioni di intelligence accurate», ha dichiarato il Ministero aggiungendo il ritrovamento di un veicolo dei rapitori che si è ribaltato nel tentativo di fuga, un sospettato è stato arrestato, scrive Ynet. »Sono in corso ricerche per individuare altri individui coinvolti».