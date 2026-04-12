Secondo una prima stima del ministero delle Finanze di Israele, la guerra con l'Iran è costata a Israele circa 35 miliardi di nuovi shekel (11,5 miliardi di dollari) in spese di bilancio; lo riferisce il Times of Israel.

Il ministero delle Finanze afferma che la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha comportato elevati costi economici, tra cui una perdita di PIL e un aumento della spesa pubblica, alcuni dei quali saranno pienamente chiari solo in futuro. La maggior parte dei costi è costituita da circa 22 miliardi di shekel destinati alle spese per la difesa e militari delle Forze di Difesa Israeliane (Idf), del ministero della Difesa, del Ministero della Sicurezza Nazionale e di altre organizzazioni di sicurezza. Tale importo è già stato incluso nel bilancio del ministero della Difesa nell'ambito del bilancio statale per il 2026, secondo quanto dichiarato dal ministero delle Finanze.

Il costo totale dei piani di risarcimento del governo per i danni diretti causati dai missili, la perdita di produzione economica per le imprese e i congedi non retribuiti per i dipendenti è stimato in 12 miliardi di NIS. Un ulteriore miliardo di NIS viene speso per costi civili, tra cui la gestione degli ospedali, la risposta alle emergenze e le spese del ministero degli Affari Sociali. «Il buon funzionamento del ministero delle Finanze e la gestione responsabile dell'economia del Paese sono stati fattori cruciali per il grande successo operativo», ha dichiarato il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. «I dipendenti del ministero delle Finanze sono partner a pieno titolo nei grandi successi sul fronte e negli straordinari risultati ottenuti contro l'Iran».