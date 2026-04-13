Nel frattempo il blocco dello Stretto di Hormuz è in vigore e ci sono più di 15 navi americane a condurre l'operazione. Starmer chiede il cessate il fuoco in Libano: «Conseguenze umanitarie devastanti»

«Il vicepresidente JD Vance ha fatto un buon lavoro nelle trattative con l'Iran». Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che il punto critico dei negoziati è stato il nucleare. «L'altra parte di ha chiamato» e vuole «un accordo. Siamo stati chiamati questa mattina dalle persone giuste e vogliono lavorare a un accordo», ha aggiunto senza nominare l'Iran.

Wsj: «Oltre 15 navi americane nello stretto per il blocco di Hormuz»

Nel frattempo il blocco dello Stretto di Hormuz è in vigore e ci sono più di 15 navi americane a condurre l'operazione. Lo riporta il Wall Street Journal citando un funzionario statunitense, secondo il quale in Medio Oriente gli Stati Uniti possono contare su cacciatorpediniere lanciamissili e svariate unità da guerra in grado di lanciare elicotteri a supporto delle operazioni di abbordaggio.

Starmer: «In Libano bombardamenti devastanti, Israele si fermi»

Il premier britannico Keir Starmer ha chiesto l'immediata cessazione dei bombardamenti israeliani sul Libano, definendoli "sbagliati" e denunciando le loro «conseguenze umanitarie devastanti», oltre a sottolineare che spingono il Paese verso la «crisi». Il primo ministro, riferendo alla Camera dei Comuni, ha dichiarato anche che il Libano deve essere incluso "con urgenza" nel cessate il fuoco tra Usa e Iran.