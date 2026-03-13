Citati tre funzionari al corrente del tentativo di allargare le maglie dei controlli dei pasdaran e consentire a petrolio e gas di circolare senza troppe restrizioni. Ma i colloqui sono preliminari

Francia e Italia hanno avviato contatti con l'Iran nel tentativo di ottenere garanzie per il passaggio sicuro delle navi europee attraverso lo Stretto di Hormuz e riavviare le spedizioni energetiche dal Golfo, secondo il Financial Times, che cita funzionari al corrente dei colloqui. Le discussioni sarebbero ancora preliminari e senza garanzie di successo. Secondo il FT, tre funzionari a conoscenza dei negoziati hanno affermato che diverse capitali europee hanno aperto canali con Teheran nel tentativo di permettere la ripresa delle esportazioni di petrolio e gas senza allargare il conflitto nella regione.

Due di questi funzionari hanno indicato che la Francia è tra i Paesi coinvolti nei colloqui, mentre un altro ha riferito che anche l'Italia ha tentato di avviare discussioni con Teheran sul tema della sicurezza del passaggio nello stretto. Ieri la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei in un discorso fatto pervenire scritto ai media statali ha sostenuto che il traffico nello Stretto di Hormuz, da cui normalmente transita circa un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale, deve restare bloccato.