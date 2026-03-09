Eric e Donald Jr finanziano la nuova azienda Powerus e guardano alla tecnologia ucraina. Il Wall Street Journal: la fusione con una holding di campi da golf il primo passo per il nuovo business di famiglia

Eric Trump e Donald Trump Jr., i figli del presidente americano Donald Trump, stanno finanziando una nuova azienda produttrice di droni che punta a soddisfare la nuova domanda del Pentagono emersa dalla guerra contro l'Iran e a colmare il vuoto lasciato dal divieto imposto dall'amministrazione Usa sui nuovi droni cinesi negli Stati Uniti. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui Powerus, un'azienda produttrice di droni con sede a West Palm Beach, in Florida, si sta fondendo con una holding di campi da golf quotata in borsa sostenuta dai Trump.

Lo schema, riferito dai dirigenti di Powerus, si basa su una fusione inversa che porterà la compagnia hi-tech, fondata lo scorso anno, a essere quotata al Nasdaq nei prossimi mesi. Powerus ha spiegato di voler acquisire la tecnologia ucraina per i droni da vendere all'esercito statunitense e accedere alle ricche commesse del Pentagono.