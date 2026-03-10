Il presidente Usa deluso dalla nomina della nuova guida suprema: «Mi piace l’idea di qualcuno all’interno, in Venezuela ha funzionato». Intanto non si ferma la minaccia iraniana sui Paesi del Golfo
Gli Emirati Arabi Uniti hanno dovuto affrontare un nuovo attacco da parte di droni e missili iraniani, nell'undicesimo giorno del conflitto in Medio Oriente, ha comunicato il ministero della Difesa, stando a quanto riporta Afp.
"Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stanno attualmente rispondendo alle minacce missilistiche e di droni provenienti dall'Iran", ha scritto il ministero su X.
Intanto Trump ribadisce che se "fermasse il flusso di petrolio nello Stretto di Hormuz", l'Iran verrebbe colpito dagli Usa "venti volte più forte" di quanto fatto finora. Il tycoon su Truth ha aggiunto che sarebbero eliminati "obiettivi facilmente distruggibili che renderebbero virtualmente impossibile per l'Iran ricostruirsi, come nazione.
Morte, fuoco e furia regnerebbero su di loro. Ma spero, e prego, che ciò non accada! Questo è un regalo Usa alla Cina e a tutte le nazioni che sfruttano intensamente lo Stretto di Hormuz. Spero sia un gesto che sarà molto apprezzato".
Iran, Araghchi: Usa puntavano a vittoria lampo ma hanno fallito
Stati Uniti e Israele erano certi di una vittoria lampo in Iran, ma così non è stato. Per il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, i nemici del regime hanno fallito. " Pensavano che nel giro di due o tre giorni avrebbero potuto ottenere un cambio di regime e ottenere una vittoria rapida e netta, ma hanno fallito", ha detto alla Pbs, "ora stanno provando altri piani, ma anche quelli hanno fallito. Non credo che abbiano in mente una soluzione realistica. Ci hanno semplicemente attaccato alla cieca".
Iran, Kuwait: intercettati due missili balistici
Le forze armate del Kuwait hanno intercettato una serie di obiettivi aerei ostili penetrati nello spazio aereo del paese dalle prime ore di oggi, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Kuwait News Agency citando il portavoce del ministero della Difesa, colonnello Saud al Atwan. Secondo il portavoce, i sistemi di difesa aerea hanno individuato due missili balistici ostili nel sud del paese, che sono stati intercettati e distrutti con successo, oltre a un drone ostile.
Colpiti laboratori nucleari nell'area di Teheran
L'aeronautica militare israeliana ha colpito nella notte laboratori nucleari nell'area di Teheran. Lo riferisce l'emittente israeliana N12, sottolineando che alcuni di essi erano stati attaccati già durante l'operazione 'Leone nascente' dello scorso giugno e ora sono stati nuovamente colpiti.
Iran, crolla il prezzo del petrolio
I prezzi del petrolio sono crollati bruscamente lunedì sera, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha lasciato intendere che il conflitto con l'Iran potrebbe essere prossimo alla fine. Il greggio Brent è sceso a 89,20 dollari al barile, in calo di oltre 30 dollari rispetto alla sera prima, dopo un'intervista con la Cbs News in cui Trump ha affermato: "Penso che la guerra sia praticamente conclusa". Le dichiarazioni hanno sollevato i mercati azionari statunitensi, con il Dow Jones Industrial Average che ha chiuso in rialzo dello 0,5% a 47.740,80 punti, dopo essere sceso al livello più basso da fine novembre.
Iran: «I negoziati non sono all’ordine del giorno»
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che il Paese continuerà gli attacchi missilistici finché sarà necessario, secondo quanto riporta Afp.
Araghchi ha escluso i colloqui dopo che il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che la guerra con l'Iran finirà "molto presto". Il ministro ha dichiarato all'emittente statunitense PBS News che il suo Paese è pronto a continuare gli attacchi missilistici e che i negoziati con gli Stati Uniti non sono più all'ordine del giorno.