La premier farà il punto sugli sviluppi del conflitto e sulle possibili ripercussioni per lo Stivale. L’intervento nelle Aule servirà anche a preparare il confronto tra i leader Ue al prossimo Consiglio europeo

Nella giornata di oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferirà in Parlamento sulla crisi internazionale legata alla guerra con l’Iran. La premier interverrà prima al Senato della Repubblica e poi alla Camera dei deputati per riferire sugli sviluppi della situazione in Medio Oriente.

L’intervento arriverà dopo le richieste avanzate dalle opposizioni, che chiederanno un confronto in Aula sulla posizione del governo italiano rispetto al conflitto e sulle possibili conseguenze per il Paese.

Nel corso delle comunicazioni, Meloni illustrerà il quadro internazionale dopo gli attacchi militari condotti da Stati Uniti e Israele contro obiettivi in Iran, spiegando quali potranno essere gli effetti della crisi sul piano geopolitico, economico ed energetico.

La presidente del Consiglio ribadirà inoltre che l’Italia non sarà coinvolta direttamente nelle operazioni militari, pur monitorando con attenzione l’evoluzione della crisi e mantenendo contatti costanti con gli alleati e con i partner internazionali.

Le comunicazioni in Parlamento serviranno anche in vista del prossimo Consiglio europeo, durante il quale i leader dell’Unione discuteranno della situazione in Medio Oriente e delle possibili iniziative diplomatiche per favorire una de-escalation.