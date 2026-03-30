È quanto emerge dagli atti della Dda di Roma: avrebbero «investito» nella Srl per «permettere al clan di accrescere e rafforzare la sua posizione sul territorio». A metà della settimana i primi interrogatori

Mauro e Miriam Caroccia, indagati dalla Procura di Roma nel procedimento sulla società “Le 5 Forchette” di cui è stato azionista anche l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, hanno «trasferito e reinvestito» nella società proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese. È quanto emerge dagli atti dell'indagine della Dda di Roma in cui si ipotizzano i reati di riciclaggio e intestazione fittizia dei beni.

Una attività illecita aggravata dal fatto di averla «commessa al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso» facente capo al gruppo dei Senese.

Secondo l'impianto accusatorio i due indagati, nel dicembre del 2024, hanno «investito» nella Srl al fine di «permettere al clan di accrescere e rafforzare la sua posizione sul territorio attraverso il controllo di attività economiche» e «di reinvestire i capitali illecitamente accumulati nel corso degli anni».

Sono fissati a metà di questa settimana i primi interrogatori. Nel procedimento si ipotizzano i reati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa. I primi ad essere ascoltati dai pm della Dda di piazzale Clodio saranno Mauro Caroccia, che sta scontando una pena a quattro anni di carcere per reati di stampo mafioso, e la figlia Miriam (entrambi difesi dall'avvocato Fabrizio Gallo) che risulta azionista della Srl che gestiva il ristorante “Bisteccheria d'Italia” di via Tuscolana a Roma.