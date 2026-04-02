La situazione più critica nel Basso Molise ma il ciclone ha colpito duramente anche Abruzzo e Puglia. La procura di Teramo ha aperto un’inchiesta per crollo colposo a Silvi. Due feriti a Lanciano

Il maltempo martella il Centro-Sud con piogge incessanti, neve e vento, causando esondazioni, evacuazioni, gravi disagi alla viabilità e interruzioni dei collegamenti ferroviari: in Abruzzo, l'esondazione del fiume Osento ha sospeso la circolazione sulla linea Adriatica, spezzando i collegamenti tra Nord e Sud del Paese.

Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco nella sola giornata di ieri tra le due regioni, mentre la Protezione civile ha attivato l'unità di crisi nazionale presieduta dal capo Dipartimento, Fabio Ciciliano.

La situazione più critica si registra nel Basso Molise. A Termoli è scattato il piano di emergenza per la diga del Liscione con evacuazioni diffuse: sgomberate abitazioni, area industriale e quartieri come Rio Vivo Marinelle, mentre decine di persone sono state trasferite nei centri di accoglienza. Chiusi il casello A14 e la statale Bifernina, con numerose strade impraticabili. Il fiume Biferno è al limite e il Trigno è esondato a Montenero di Bisaccia, dove alcune famiglie sono state evacuate. Scuole chiuse in circa 30 comuni e uffici pubblici serrati in diversi centri. Numerosi gli interventi dei soccorritori, tra cui il salvataggio di un automobilista travolto dalla piena del Sinarca, la scorsa notte.

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, insieme agli operatori della Protezione civile, sta effettuando sopralluoghi nelle zone colpite ed è in costante contatto con il prefetto, i sindaci e i vigili del fuoco per coordinare l'emergenza. Gran parte del territorio del Basso Molise è stato inondato, con migliaia di ettari di campi agricoli allagati e raccolti di ortaggi, cereali e foraggi compromessi, secondo un primo monitoraggio della Coldiretti. Scenario opposto in Alto Molise, dove la perturbazione si manifesta con una violenta bufera di neve: a Capracotta gli accumuli superano in alcuni punti il metro e mezzo, con temperature rigidissime.

In Abruzzo l'emergenza è legata soprattutto ai corsi d'acqua: oltre l'Osento, otto fiumi hanno superato la soglia di allarme, con centinaia di interventi per allagamenti, frane e alberi caduti. Preoccupano le dighe, in particolare quella di Bomba sul Sangro, che è stata aperta per scaricare acqua nel fiume, con l'allerta massima per i territori circostanti, mentre sono monitorate anche Penne e Alanno. A Pescara chiuse le golene per l'innalzamento del fiume e attivato il centro operativo comunale. A Lanciano due persone sono rimaste ferite dopo che una frana ha travolto un furgone. In poche ore quasi mille richieste di soccorso al numero unico 112. Numerosi tratti stradali provinciali e comunali risultano chiusi o percorribili con difficoltà. Intanto la procura di Teramo ha aperto un'inchiesta per crollo colposo in merito alla frana che aveva colpito Silvi Paese nei giorni scorsi.

Criticità diffuse anche in Puglia, con allerta arancione ieri su tutta la regione. Nel Foggiano si registrano esondazioni dei fiumi Fortore e Cervaro, allagamenti e chiusura di numerose strade provinciali; sospesa la circolazione ferroviaria tra Benevento e Foggia. La linea Caserta-Foggia resta interrotta per allagamento dei binari, mentre sulla Foggia-Bari i treni subiscono forti rallentamenti e cancellazioni. Numerosi automobilisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti intrappolati in acqua e fango. Nel Barese decine di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e crolli, con danni anche nelle campagne del Brindisino e del Materano, dove i raccolti risultano compromessi.

Disagi anche in Campania e Basilicata: nel Sannio interventi per alberi caduti e una fuga di gas, mentre nell'Avellinese esonda il Cervaro con strade allagate e viaggiatori bloccati in stazione. In Basilicata uno smottamento ha portato alla chiusura della statale 92. Secondo le previsioni, il maltempo insisterà ancora per 48 ore a partire da oggi soprattutto sulle regioni adriatiche, con piogge intense e neve sull'Appennino, prima di un graduale miglioramento atteso nel fine settimana.