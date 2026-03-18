Una frase sul pericolo nuclerare degli ayatollah sparisce, le accuse esplodono e Washington si divide: la testimonianza sull’Iran accende lo scontro tra intelligence e Casa Bianca

Una testimonianza “tagliata”, una risposta evitata e una tensione che ormai è fuori controllo. Tulsi Gabbard finisce al centro di una vera e propria bufera politica a Washington.

Durante l’audizione in Senato, la direttrice dell’intelligence americana è stata incalzata dai democratici con un’accusa pesante: aver modificato la sua versione dei fatti sull’Iran per non mettersi contro Donald Trump.

Il punto più controverso? Un passaggio chiave sparito.

Nel documento scritto consegnato ai senatori, Gabbard affermava che dopo l’operazione militare di giugno il programma nucleare iraniano era stato di fatto distrutto e che non risultavano tentativi di ricostruzione. Parole che cambiano tutto. Perché smontano una delle principali giustificazioni usate dalla Casa Bianca per continuare la linea dura contro Teheran. Ma in aula quella frase non viene letta.

Gabbard sceglie un’altra linea: sottolinea solo che l’Iran stava cercando di riorganizzarsi e continuava a violare gli obblighi internazionali. Una differenza che non passa inosservata.

Il senatore Mark Warner la incalza. La risposta? “Non c’era tempo per leggere tutto”. Poi arriva un’altra domanda, ancora più diretta. E qui Gabbard cambia strategia: niente chiarimenti, solo una frase che suona come una linea ufficiale — “spetta al presidente decidere cosa è una minaccia”.

Tradotto: la palla passa a Trump. Ma il punto resta. Perché, anche senza dirlo apertamente, la valutazione dell’intelligence non cambia: al momento dell’attacco, l’Iran non rappresentava un pericolo immediato.

E non è la prima volta che succede.

Già nel 2025 Gabbard aveva escluso che Teheran stesse costruendo una bomba nucleare.

Il giorno dopo, Trump la smentì pubblicamente, parlando di un Iran “molto vicino” all’arma atomica. Da allora, la frattura è diventata sempre più evidente.

Da una parte gli analisti, dall’altra la politica. Nel frattempo, sul terreno, il quadro resta incerto. Il regime iraniano è ancora in piedi, ma indebolito. E dovrà ricostruire gran parte della sua capacità militare. Eppure, nonostante dubbi e divisioni, Trump non rallenta. Anzi.

Secondo indiscrezioni, si starebbe valutando un’operazione diretta contro i siti nucleari più sensibili, incluso quello nascosto sotto la montagna di Isfahan. Un piano ad altissimo rischio. E che potrebbe segnare uno dei momenti più pericolosi degli ultimi anni.