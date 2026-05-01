Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha dichiarato che la chiusura dello Stretto di Hormuz «strangola l'economia globale».

«Le conseguenze della crisi in Medio Oriente peggiorano drammaticamente con ogni ora che passa», ha scritto Guterres su X, «la limitazione dei diritti e delle libertà di navigazione nell'area dello Stretto di Hormuz perturba i mercati energetici, dei trasporti, manifatturieri e alimentari e strangola l'economia globale».

«Ora è il momento del dialogo, di soluzioni che ci riportino indietro dal baratro e di misure che possano aprire una via verso la pace», ha aggiunto Guterres.