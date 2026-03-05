La denuncia citata dalla Cnn: verifiche in corso su più di 900 decessi segnalati dall’inizio dei bombardamenti di Usa e Israele. Notizie contrastanti sull’attacco delle milizie dal Kurdistan. Nuovi attacchi israeliani su Teheran
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
Smoke rises from the site of an Israeli airstrike on the southern suburbs of Beirut on March 3, 2026. The Israeli military issued new evacuation orders for dozens of locations in Lebanon on March 3, including warning residents in two southern Beirut neighbourhoods to stay away from several buildings ahead of an imminent operation. (Photo by AFP)
Almeno 1.114 civili sono morti in Iran dall'inizio degli attacchi statunitensi e israeliani sabato 28 febbraio, secondo l'organizzazione con sede negli Stati Uniti Human Rights Activists News Agency, citata dall'emittente televisiva "Cnn". Tra le vittime figurano 183 bambini, in gran parte sotto i dieci anni. L'organizzazione sta ancora verificando più di 900 decessi segnalati.
Secondo le stesse fonti, negli ultimi attacchi sarebbero stati colpiti anche obiettivi civili protetti dal diritto internazionale umanitario, tra cui una scuola superiore e diverse strutture mediche. Il bilancio si avvicina a quello della guerra di dodici giorni della scorsa estate tra Iran, Israele e Stati Uniti, che secondo le stime dell'organizzazione causò 1.190 morti in Iran. Decine di persone, inclusi sei militari statunitensi, sono morte in altri Paesi del Medio oriente a seguito degli attacchi di ritorsione di Teheran, secondo le autorità locali.
06:58
Iran, lanciati missili contro il quartier generale delle forze curde in Iraq
L'Iran ha affermato oggi di aver lanciato missili contro il quartier generale delle forze curde nel Kurdistan iracheno, secondo i media statali. "Abbiamo preso di mira il quartier generale dei gruppi curdi che si oppongono alla rivoluzione nel Kurdistan iracheno con tre missili", si legge in una dichiarazione militare citata dall'agenzia di stampa Irna sul suo canale Telegram. Dall'inizio dell'offensiva israelo-americana contro Teheran, la regione autonoma del Kurdistan, che ospita truppe statunitensi, è stata bersaglio di attacchi con droni, la maggior parte dei quali è stata intercettata dalle difese aeree.
06:57
I media: Israele prepara altre due settimane di operazioni militari
Secondo quanto appreso dal Times of Israel, l'esercito israeliano sta pianificando almeno altre una o due settimane di operazioni in Iran, durante le quali mira a colpire altre migliaia di obiettivi del regime iraniano. L'obiettivo di Israele - viene spiegato - sarebbe il "degrado sistematico" dei siti militari di Teheran. Nel frattempo, alcuni funzionari delle Idf ritengono che gli stati del Golfo, attaccati dall'Iran nel corso del conflitto, si uniranno alla campagna in modo offensivo.
06:54
Teheran: gli Usa si pentiranno amaramente di aver affondato la nostra nave
Gli Stati Uniti "si pentiranno amaramente" del precedente creato con l'affondamento di una nave iraniana. Lo scrive su X il ministro degli Esteri dell'Iran Abbas Araghchi. "Gli Stati Uniti hanno perpetrato un'atrocità in mare, a 2.000 miglia dalle coste iraniane. La fregata Dena, ospite della Marina indiana con a bordo quasi 130 marinai, è stata colpita in acque internazionali senza preavviso - scrive -. Ricordatevi le mie parole: gli Stati Uniti finiranno per pentirsi amaramente del precedente che hanno creato".
06:51
Iran nega di aver lanciato missili contro la Turchia
Le forze armate iraniane rispettano la sovranità della Turchia e negano di aver lanciato missili verso il suo territorio, hanno affermato oggi in un comunicato diffuso dai media statali. Il ministero della Difesa turco ha dichiarato mercoledì che un missile balistico lanciato dall'Iran verso lo spazio aereo turco dopo aver attraversato Siria e Iraq è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea e missilistica della Nato sul Mediterraneo orientale.
06:49
Nuovi attacchi di Israele su Teheran
L'esercito israeliano ha annunciato nuovi attacchi su Teheran. L'agenzia iraniana Tasnim aveva riportato, poco prima, diverse esplosioni nella capitale iranian, e segnalato che le difese aeree erano state attivate.
06:43
I curdi smentiscono l'offensiva in Iran
"Nessun curdo iracheno ha attraversato il confine": lo afferma il vice capo di gabinetto del primo ministro della regione del Kurdistan iracheno, Aziz Ahmad, in risposta a quanto filtrato da Fox News. Lo riporta il Guardian. Anche Barak Ravid (Axios), che aveva riportato la notizia dell'inizio dell'offensiva, ha cancellato il post iniziale scrivendone uno nuovo: "Ci sono notizie contrastanti su ciò che sta accadendo attualmente nell'Iran nordoccidentale, vicino al confine con l'Iraq. Non è chiaro se un'offensiva terrestre delle milizie curdo-iraniane sia già iniziata o possa essere lanciata nelle prossime ore. Un alto funzionario di una delle fazioni curdo-iraniane mi ha negato che un'offensiva terrestre sia iniziata". L'agenzia di stampa iraniana Tasnim allo stesso modo afferma che i suoi giornalisti in tre province di confine negano i report che miliziani curdi armati abbiano attraversato il confine con l'Iran dall'Iraq.