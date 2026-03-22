Otto attacchi notturni hanno preso di mira un centro diplomatico e logistico statunitense all'aeroporto internazionale di Baghdad. Lo riferisce un funzionario della sicurezza iracheno precisando che gli attacchi «sferrati fino all'alba con razzi e droni, hanno preso di mira il centro statunitense», e che «alcuni razzi sono caduti nei pressi della base».

Una fonte della polizia ha riferito che è stato rinvenuto un lanciarazzi in un quartiere di Baghdad vicino all'aeroporto.