Durante la notte, un centro diplomatico e logistico statunitense all’aeroporto internazionale della capitale irachena è stato preso di mira da razzi e droni. Alcuni ordigni sono caduti vicino alla base e un lanciarazzi è stato rinvenuto in città
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Otto attacchi notturni hanno preso di mira un centro diplomatico e logistico statunitense all'aeroporto internazionale di Baghdad. Lo riferisce un funzionario della sicurezza iracheno precisando che gli attacchi «sferrati fino all'alba con razzi e droni, hanno preso di mira il centro statunitense», e che «alcuni razzi sono caduti nei pressi della base».
Una fonte della polizia ha riferito che è stato rinvenuto un lanciarazzi in un quartiere di Baghdad vicino all'aeroporto.