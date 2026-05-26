Il Pontefice riflette sul linguaggio, sull’intelligenza artificiale e sulla crisi dell’uomo contemporaneo, rilanciando il valore del limite, della responsabilità e della pace

La parola «disarmare» sembra una parola semplice, invece, custodisce una lunga storia morale. È un verbo duro e insieme mite. Contiene l’idea della guerra, ma anche quella della rinuncia alla guerra. Implica la forza, ma soprattutto la scelta di sottrarla. Nella sua radice etimologica, il termine deriva dal latino «disarmare», composto dal prefisso privativo dis- e da arma: togliere le armi, privare della capacità offensiva, estirpare la violenza. Ma già nell’uso medievale il verbo comincia ad assumere un significato più interiore: non soltanto deporre le armi materiali, bensì spegnere l’aggressività, interrompere la violenza, neutralizzare il rancore.

È significativo che la parola sia stata spesso utilizzata dalla letteratura e dalla filosofia non in senso meramente militare, ma spirituale ed esistenziale. Francesco Petrarca, nei Trionfi, allude a uno sguardo femminile capace di «disarmare» il cuore dell’uomo: l’amore come forza che sottrae alla brutalità del mondo. Dante stesso, nella Commedia, costruisce una teologia della misericordia che disarma l’odio, l’orgoglio, la superbia dell’io. Più tardi, Alessandro Manzoni attribuirà alla Provvidenza il potere di disarmare la vendetta umana, mentre Giacomo Leopardi utilizzerà immagini di resa e di disarmo dinanzi all’immensità della sofferenza, del dolore e dell’indifferenza cosmica.

Anche la filosofia ha meditato lungamente su questo verbo. In Thomas Hobbes il disarmo coincide con il passaggio dalla ferocia dello stato di natura alla nascita del patto civile. In Immanuel Kant il disarmo rappresenta la condizione imprescindibile della pace perpetua. Emmanuel Lévinas, dal canto suo, afferma che il volto dell’altro «disarma» l’io perché lo obbliga eticamente a rinunciare alla violenza. Persino la poesia contemporanea ha spesso utilizzato il verbo in senso morale: disarmare il linguaggio, disarmare la memoria, disarmare la paura.

È dentro questa lunga tradizione spirituale e culturale che si colloca la parola scelta da Papa Leone XIV. Una parola che il Pontefice adopera in due contesti differenti ma profondamente connessi: «disarmare le parole» e «disarmare l’intelligenza artificiale».

Nel discorso pronunciato all’inizio del suo pontificato, Leone XIV aveva pronunciato una frase destinata a sedimentarsi nella coscienza contemporanea: «Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra». Non si trattava di una semplice esortazione retorica. Il Papa individuava nel linguaggio il primo e più insidioso laboratorio della violenza contemporanea. Le guerre, infatti, non iniziano soltanto con le armi: cominciano molto prima, nella manipolazione delle parole, nella deformazione della verità, nel linguaggio dell’odio, nella propaganda, nella progressiva disumanizzazione dell’avversario. Prima di essere fisica, la violenza è linguistica.

In questo senso, il Pontefice recupera una delle intuizioni più profonde della tradizione cristiana e umanistica: la parola non è mai neutrale. Essa può ferire oppure guarire. Può incendiare le moltitudini, oppure riconciliare gli uomini. Disarmare le parole significa, allora, purificarle dalla brutalità, dalla menzogna, dalla tracotanza ideologica. Significa restituire alla comunicazione una responsabilità etica. È un richiamo che investe la politica, il giornalismo, i social network, ma anche la quotidianità degli individui. In un tempo dominato dalla polarizzazione permanente, dall’insulto eretto a metodo e dalla comunicazione aggressiva come forma di potere, l’appello di Leone XIV appare estremamente lucido e chiaro.

Ma è nella sua prima enciclica, «Magnifica Humanitas», che il verbo «disarmare» assume una profondità ulteriore, a tratti escatologica. L’enciclica, dedicata alla custodia della persona umana nell’epoca dell’intelligenza artificiale, si impone già come uno dei documenti più significativi del recente magistero sociale della Chiesa.

Il titolo stesso, «Magnifica Humanitas», custodisce il nucleo spirituale dell’intero documento: l’essere umano è «magnifico» non per la sua onnipotenza, ma perché abitato da dignità, limite, relazione e trascendenza. Leone XIV non assume né una posizione tecnofobica né un entusiasmo ingenuamente progressista. La tecnologia, scrive, non è un male in sé; tuttavia non è nemmeno neutrale, poiché «assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa». È forse uno dei passaggi più decisivi dell’enciclica: la tecnica non è mai separabile dalla morale. Ogni tecnologia reca impressa una determinata idea dell’uomo.

Ed è qui che emerge il grande appello: «L’intelligenza artificiale deve essere disarmata». Il Papa stesso riconosce la forza provocatoria di questa espressione, ma ne rivendica con fermezza la necessità. Disarmare l’IA significa sottrarla alle logiche del dominio, dell’esclusione e della morte. Significa impedire che essa si trasformi in strumento di controllo assoluto, di manipolazione cognitiva, di concentrazione del potere nelle mani di pochi attori economici e geopolitici.

L’enciclica è straordinariamente attuale perché comprende che l’intelligenza artificiale non costituisce soltanto un’invenzione tecnica: è un ambiente culturale, una nuova forma di civiltà. Essa modifica il lavoro, la percezione della realtà, le relazioni sociali, l’accesso all’informazione, persino il modo di concepire l’essere umano. Leone XIV coglie con impressionante precisione il rischio fondamentale della contemporaneità: l’identificazione della potenza tecnica con il diritto morale di governare.

Il Pontefice denuncia apertamente le derive del transumanesimo e del postumanesimo, cioè quelle correnti che immaginano il superamento dell’umano attraverso la tecnologia. Contro questa prospettiva, Leone XIV rivendica il valore ontologico del limite. È uno dei vertici più alti dell’enciclica. La fragilità non è un errore da correggere, ma una dimensione costitutiva della persona. Viviamo in un’epoca che sogna efficienza assoluta, velocità totale e perfezione algoritmica. Il Papa ricorda che l’uomo cresce precisamente attraverso il limite, la vulnerabilità, la dipendenza reciproca.

L’enciclica possiede inoltre una dimensione poetica, a tratti elegiaca, come se Leone XIV avesse avvertito l’urgenza di sostare davanti all’uomo contemporaneo non soltanto per ammonirlo, ma per custodirne ciò che resta di fragile, irripetibile e umano. È questo, forse, l’aspetto più struggente del documento: la consapevolezza che la civiltà tecnologica rischi di smarrire non soltanto la fede, ma persino la memoria dell’uomo.

In molte pagine dell’enciclica si avverte una malinconia profonda, mai disperata, ma continuamente attraversata dall’interrogativo sul destino dell’essere umano. Leone XIV osserva un mondo iperconnesso e, tuttavia, sempre più solo. Un’umanità capace di produrre macchine intelligentissime ma incapace di custodire il silenzio, l’ascolto, la compassione. Nel testo, vi è una sorta di dolore trattenuto, come se il Pontefice contemplasse la modernità con lo sguardo di chi ne riconosce le conquiste ma anche le ferite invisibili.

Uno dei nuclei più commoventi dell’enciclica riguarda infatti la perdita dell’interiorità. Il Papa scrive che l’uomo contemporaneo rischia di «delegare alla macchina non soltanto il lavoro, ma persino il pensiero, il desiderio, il giudizio morale». In questa osservazione si cela una delle intuizioni più alte del documento: il pericolo dell’intelligenza artificiale non consiste unicamente nella sua potenza tecnica, ma nella lenta atrofia spirituale dell’essere umano. Quando tutto viene automatizzato, suggerito, previsto dagli algoritmi, l’uomo rischia di perdere la fatica della scelta, e con essa la propria libertà più autentica.

Leone XIV insiste con straordinaria lucidità sul tema della solitudine digitale. Le nuove tecnologie promettono connessione permanente, eppure generano spesso individui isolati, incapaci di abitare realmente il mondo e le relazioni. L’enciclica contiene pagine severissime contro la trasformazione delle emozioni in dati e delle relazioni in consumo. Il Papa parla di una «economia dell’attenzione» che divora il tempo umano e impoverisce la vita interiore. Non si tratta soltanto di una critica sociale: è una meditazione profondamente spirituale sulla distrazione contemporanea, sull’impossibilità crescente di sostare nel silenzio e nella contemplazione.

Straordinaria è poi la riflessione sul volto umano. Leone XIV afferma che nessun algoritmo potrà mai comprendere davvero il mistero di un volto segnato dal dolore, dalla speranza o dall’amore. È un passaggio di enorme intensità poetica e teologica. Nel volto dell’altro si manifesta qualcosa che sfugge radicalmente al calcolo: la dignità irriducibile della persona. Qui il Papa sembra dialogare implicitamente con Emmanuel Lévinas, ma anche con l’intera tradizione cristiana della compassione. L’uomo non può essere ridotto a informazione, a statistica, a profilo digitale. Vi è sempre nell’essere umano un’eccedenza, una profondità che nessuna macchina potrà misurare.

Particolarmente struggente appare anche la riflessione dedicata ai giovani. Leone XIV osserva con dolore una generazione cresciuta dentro l’orizzonte della performance continua, dell’esposizione permanente e del confronto incessante. I giovani, scrive, rischiano di diventare «abitanti di specchi digitali», incapaci di distinguere il proprio desiderio autentico dalle immagini prodotte dal mercato e dagli algoritmi. È forse una delle pagine più amare dell’enciclica, perché mostra come il problema tecnologico sia ormai divenuto antropologico ed educativo.

Eppure il Papa non cede mai al catastrofismo. La sua voce resta quella di un pastore. Anche nei passaggi più severi emerge sempre una fiducia ostinata nella possibilità di redenzione dell’uomo. Magnifica Humanitas non è il canto funebre della civiltà contemporanea, ma un appello accorato alla sua rinascita morale.

Per questo assume enorme rilievo il continuo richiamo alla responsabilità. Leone XIV ribadisce più volte che la tecnica non può sostituire la coscienza. Nessun algoritmo potrà mai decidere ciò che è bene o male, giusto o ingiusto, umano o disumano. Delegare completamente il giudizio morale alle macchine significherebbe abdicare alla propria dignità spirituale. In questo senso l’enciclica appare quasi come una difesa estrema della libertà umana contro ogni nuova forma di determinismo tecnologico.

Colpisce anche la sensibilità con cui il Pontefice affronta il tema del lavoro. L’intelligenza artificiale, osserva, rischia di produrre una società nella quale milioni di individui verranno considerati inutili perché economicamente sostituibili. Qui il testo raggiunge toni drammatici. Leone XIV parla di «scarto silenzioso», di uomini e donne lentamente espulsi non soltanto dal sistema produttivo, ma persino dal riconoscimento sociale. È impossibile non cogliere, in queste pagine, un’eco della grande tradizione della dottrina sociale della Chiesa: l’economia che dimentica l’uomo diventa inevitabilmente una forma di violenza.

Ed è proprio qui che ritorna, con forza ancora maggiore, il verbo «disarmare». Disarmare l’intelligenza artificiale significa sottrarla alla logica della competizione assoluta e del profitto cieco. Significa impedire che la tecnologia diventi un nuovo strumento di oppressione. Ma soprattutto significa difendere l’uomo dalla tentazione di trasformarsi egli stesso in macchina.

Le ultime pagine dell’enciclica sono forse le più alte e commoventi. Leone XIV vi descrive un’umanità stanca, smarrita, affamata di senso, e tuttavia ancora capace di salvezza. Il Papa invita a recuperare gesti semplici: il dialogo autentico, il silenzio, la preghiera, la cura reciproca, la lentezza, l’ascolto. È quasi una forma di resistenza spirituale contro la frenesia algoritmica del mondo contemporaneo.

La grandezza di Magnifica Humanitas consiste proprio in questo: aver compreso che la questione tecnologica è, in fondo, una questione d’amore. Quale idea di uomo vogliamo custodire? Quale umanità desideriamo consegnare al futuro? Leone XIV risponde senza esitazioni: un’umanità disarmata, non perché debole, ma perché finalmente liberata dalla volontà di dominio.

E forse non esiste immagine più potente, più struggente e più necessaria, oggi, di questa.