Il primo ministro britannico ha ricevuto il presidente statunitense ai Chequers con una stretta di mano e il suono delle cornamuse

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla di un «legame il cui valore è difficile da descrivere» con il Regno Unito, che «oggi si è rafforzato ulteriormente»: «È un legame indistruttibile», ha detto in conferenza stampa con il primo ministro britannico Keir Starmer nella residenza di Chequers.

Gli accordi economici bilaterali raggiunti nel vertice di oggi fra il presidente americano Donald Trump e il premier britannico Keir Starmer promuoveranno un “record" di investimenti reciproci fra «le due sponde dell'Oceano» pari a 250 miliardi di sterline complessivi. Lo ha detto Starmer nella conferenza stampa finale con Trump, a Chequers, ringraziando il presidente Usa al suo fianco.

«Adesso faremo un altro passo importante con un accordo in scienza, tecnologia ed energia e questo creerà una cooperazione tra il settore privato, il settore accademico e quello industriale, dell'intelligenza artificiale che ormai sta prendendo piede. Questo consentirà alle nostre nazioni di essere alla guida dell'innovazione. Questo accordo aiuterà la nostra alleanza a dominare anche il futuro dell'intelligenza artificiale, abbiamo bisogno di energia per questo», ha sottolineato Trump.

Il premier britannico Keir Starmer ha ricevuto con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump nella residenza di campagna dei Chequers per il vertice bilaterale tra i due leader. Trump è stato accolto da sir Keir e dalla moglie Victoria, mentre suonavano le cornamuse, all'ingresso della residenza subito dopo essere sceso dall'auto che ha compiuto il breve tragitto dal parco dei Chequers dove era atterrato l'elicottero presidenziale Marine One. Dopo aver scambiato qualche parola, coperta dal frastuono degli elicotteri, i due leader sono entrati nella residenza.