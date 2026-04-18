Un soldato francese dell’Unifil è rimasto ucciso e tre sono rimasti feriti in seguito a un attacco contro i caschi blu in Libano. Lo ha annunciato Emmanuel Macron.

«Tutto lascia pensare che la responsabilità sia di Hezbollah», ha aggiunto.

Il sergente maggiore Florian Montorio, casco blu francese ucciso in Libano, è rimasto vittima «di un’imboscata» ed è morto a causa di «un colpo diretto». Ad annunciarlo è la ministra della Difesa francese, Catherine Vautrin, in un post sul proprio account X.

Montorio «era in missione per aprire una strada verso una postazione Unifil isolata da diversi giorni a causa dei combattimenti nella zona», spiega Vautrin. Poi «è stato vittima di un’imboscata da parte di un gruppo armato a distanza molto ravvicinata, venendo colpito da un proiettile proveniente da un’arma leggera». «Nonostante i suoi compagni l’abbiano soccorso, non sono riusciti a rianimarlo», conclude la ministra.

«Neghiamo qualsiasi coinvolgimento nell’attacco contro Unifil». Lo afferma Hezbollah, tramite un comunicato, in riferimento all’attacco contro i caschi blu francesi a Ghandouriyeh, nel sud del Libano, che ha portato alla morte del sergente maggiore Florian Montorio e al ferimento di tre suoi commilitoni.

Il presidente libanese Joseph Aoun ha promesso di «perseguire coloro che hanno attaccato i caschi blu francesi delle Nazioni Unite», uccidendo il sergente maggiore Florian Montorio e ferendo tre dei suoi compagni.

Nella dichiarazione diffusa dall’ufficio della presidenza si apprende che Aoun ha sentito telefonicamente il suo omologo francese, Emmanuel Macron, condannando «qualsiasi attacco contro l’Unifil» e promettendo che Beirut «non esiterà a consegnare i responsabili alla giustizia».