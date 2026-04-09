Ci sono momenti in cui la storia smette di essere passato e torna ad agire come avvertimento.

Tra il 1309 e il 1377 la sede papale fu trasferita ad Avignone, in un contesto segnato anche dall’influenza del re di Francia Filippo IV il Bello. Con l’elezione di Clemente V si aprì quella che Petrarca avrebbe definito “cattività avignonese”: non solo uno spostamento geografico, ma il simbolo di un potere spirituale sottomesso alla pressione politica.

Oggi nessuno parla di Avignone. Ma il punto non è la geografia: è il rapporto tra coscienza e potere. Le tensioni tra Washington e la Santa Sede, documentate anche da fonti come Vatican News segnalano un irrigidimento che va oltre la normale dialettica diplomatica. La scelta di Papa Leone XIV di non recarsi negli Stati Uniti su invito del presidente, privilegiando invece un viaggio a Lampedusa è un messaggio chiaro e netto all’attuale governo americano.

Il segnale è inequivocabile: la Chiesa non si allinea alla logica della forza e della prepotenza.

Non è tanto uno sgarbo istituzionale. È qualcosa di più profondo. La chiesa cattolica non intende benedire la forza militare, non accetta che la fede venga evocata come legittimazione del potere, perché così facendo si torna in una zona molto pericolosa della storia.

Nel linguaggio politico che circonda Trump, il richiamo a Dio torna spesso intrecciato alla potenza, alla sicurezza, alla vittoria. Ma è proprio qui che si apre la frattura: tra una fede invocata per giustificare la forza e una fede che richiama alla pace.

Papa Leone XIV senza alzare la voce, ma senza arretrare, insiste su un punto che appare sempre più isolato: la guerra non è mai una soluzione morale accettabile, e la pace non può essere ridotta a debolezza.

Non è uno scontro tra poteri. È uno scontro tra visioni del mondo. Da una parte, la tentazione di piegare anche il linguaggio religioso alle esigenze della geopolitica. Dall’altra, la rivendicazione di uno spazio autonomo della coscienza, che non si lascia arruolare.

Si racconta che Stalin con ironia brutale, si chiedesse quante divisioni avesse il Papa. La risposta, oggi come allora, è la stessa: nessuna.

Eppure, proprio per questo, il Papa resta una delle poche voci che non possono essere integrate, né controllate, né costrette.

È questa, forse, la vera inquietudine del potere.