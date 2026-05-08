Non ditelo a Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, ma all’ombra del centrodestra si muove una partita che può cambiare molto più di un equilibrio di corrente. Luca Zaia, ex governatore del Veneto, campione di preferenze, simbolo del leghismo amministrativo del Nord e uomo ormai troppo largo per restare comodo nella panchina salviniana, ha incontrato Marina Berlusconi a casa sua, in corso Venezia a Milano. Non a Cologno Monzese, non nella sede di Mondadori, non in un ufficio dove tutto può essere protocollato e sterilizzato. A casa. Dettaglio che in politica non è mai soltanto un dettaglio. Soprattutto quando l’appuntamento avrebbe dovuto restare riservato e Matteo Salvini, secondo le ricostruzioni circolate nei palazzi, non ne sarebbe stato informato.

Marina Berlusconi e Zaia

La versione ufficiale parla di progetti editoriali. Un libro, forse un podcast, magari entrambi. Zaia ha appena lanciato “Fienile”, format che viaggia forte sui social e che, secondo chi ne segue i numeri, avrebbe già raccolto visualizzazioni da capogiro. Marina Berlusconi, da presidente di Fininvest e figura centrale dell’universo Mondadori, rappresenta naturalmente un’interlocutrice perfetta per discutere di editoria, comunicazione e nuovi linguaggi. Tutto vero. Tutto plausibile. Tutto persino elegante. Ma nessuno, nel centrodestra, crede davvero che il pranzo politico si sia fermato all’antipasto culturale.