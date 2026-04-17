Tra Stati Uniti, Europa e mondo arabo, la premier tenta un equilibrio sempre più fragile. Il caso del Papa e lo scontro con il presidente Usa segnano un punto di rottura nella sua strategia diplomatica

C’è una linea sottile che separa la diplomazia dall’ambiguità. E Giorgia Meloni, negli ultimi mesi, quella linea l’ha attraversata più volte, giocando su più tavoli: con l’America di Donald Trump, con un’Europa che resta diffidente, con i Paesi arabi diventati interlocutori strategici. Un equilibrio instabile, costruito più sull’attesa che sulla scelta. Ma la guerra promossa da Israele, Stati Uniti, contro l’Iran ha cambiato tutte le carte in tavola. E ha creato difficoltà al mondo intero. E qui che a un certo punto è cascata la Meloni.

Per settimane ha provato a tenere insieme tutto: fedeltà atlantica e autonomia europea, dialogo con Washington e aperture verso il Golfo, senza mai rompere davvero con nessuno. Una strategia che può funzionare finché nessuno ti costringe a decidere. Ma prima o poi, quel momento arriva.

E quando arriva, scegliere tardi significa quasi sempre scegliere male.

È già successo. È accaduto con Viktor Orbán, rimasto troppo a lungo sospeso tra Bruxelles e Mosca, finendo isolato. È accaduto ancora con lo stesso Trump, incapace di accettare per tempo i nuovi equilibri globali. E ora il rischio è che accada anche a Palazzo Chigi.

Il caso esploso con Papa Leone XIV lo dimostra in modo plastico.

C’è voluto un Papa americano perché Meloni trovasse finalmente il coraggio di dire no a Trump. Su Truth Social, il presidente americano ha attaccato il Pontefice senza filtri, mettendo in discussione non solo la sua linea, ma la sua stessa legittimità morale. Un attacco frontale, politico e simbolico insieme.

La risposta italiana è arrivata. Ma non subito. Anzi troppo tardi.

Prima una nota prudente, poi ore di silenzio, quasi di imbarazzo. Solo dopo è arrivata la presa di posizione netta: parole dure, istituzionali, inevitabili. “Inaccettabili”, ha detto Meloni, difendendo il ruolo del Papa e il suo richiamo alla pace.

Un passaggio che segna un punto di svolta, ma anche un limite.

Perché quella di Meloni non è stata una scelta improvvisa. È stata una scelta rimandata. E quindi indebolita.

Trump si aspettava altro: una sponda, una copertura, soprattutto in un momento delicatissimo sul piano internazionale, tra tensioni nello Stretto di Hormuz e il confronto con l’Iran. Si aspettava fedeltà. Ha ricevuto distanza. Freddezza . Poi una presa di posizione dura.

Il vassallo ha alzato la testa. Ma lo ha fatto tardi.

E nella politica internazionale, arrivare tardi non è mai neutrale. Significa perdere credibilità con tutti: con chi ti considerava alleato e con chi aspettava un segnale di autonomia.

Meloni ha provato a stare ovunque: con l’America, con l’Europa, con il mondo arabo. Ma la politica, quella vera, non consente posizioni indefinite. Ti chiede di scegliere.

E scegliere quando non si può più rimandare, spesso, è già una forma di sconfitta.

Ma c’è anche di peggio, se possibile, perché c’è qualcuno che pensa che lei sia stata costretta poi a rompere con Trump quando qualcuno le ha fatto vedere i sondaggi dei cattolici americani che hanno bocciato su tutti i fronti la linea di Trump contro il Papa. Una presa di posizione nettissima che ha spaventato la Meloni, ben sapendo che lei governa un paese che ha una storia profondamente cattolica non fosse altro perché qui si trova il Vaticano quindi la sede del Papa. Uno sguardo ai rischi della futura campagna elettorale. Il dubbio che fosse giunto ormai il tempo della rottura. Poi anche il tentativo di riprendersi la scena in Europa, con i francesi e i tedeschi. Ecco, tutto questo ha fatto la differenza. Per cui, Giorgia Meloni probabilmente non senza sofferenza, ha usato parole durissime contro Trump e ha fortemente appoggiato il Papa. Non poteva fare altro. Sicuramente. Anche perché nessuno al mondo finora se la sente di sposare la linea quasi isterica del presidente americano. E chi lo fa è solo per convenienza. Per cui l’Italia non poteva che scegliere per come ha scelto la Meloni. Mettendo per una volta d’accordo anche le opposizioni, con la segretaria del Partito democratico che immediatamente ha dato solidarietà alla Meloni, duramente colpita dalle parole di Trump.