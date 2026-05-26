I carabinieri che sono intervenuti nell’abitazione, nel quartiere Sanità, non escludono che al colpire il ragazzino possa essere stato il genitore. Entrambi sono ora ricoverati in prognosi riservata
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Un 12enne è stato ferito, a Napoli, nel quartiere Sanità, con due coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione, e al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre.
Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre, alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata.