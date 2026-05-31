La notte di festa per il trionfo del Paris Saint-Germain in Champions League è stata segnata da gravi incidenti e violenze in diverse zone di Parigi. Il bilancio provvisorio è di un morto, un ferito grave e centinaia di persone coinvolte negli scontri avvenuti soprattutto sugli Champs-Élysées e nei pressi del Parco dei Principi.

Secondo quanto riferito dalla procura di Parigi, la vittima è un uomo che viaggiava in moto e che si sarebbe schiantato contro alcuni blocchi di cemento su una bretella di uscita del Boulevard Périphérique, all'altezza della Porte Maillot, non lontano dallo stadio del club parigino. Un'altra persona versa in gravi condizioni ed è ricoverata con prognosi riservata.

Il ministro dell'Interno francese, Laurent Nunez, ha tracciato un primo bilancio degli incidenti, parlando di 219 feriti tra i partecipanti ai festeggiamenti, otto dei quali in condizioni gravi.

«La stragrande maggioranza delle persone è uscita di casa per festeggiare e tutto è andato molto bene. Ma alcuni individui, che non sono tifosi del Psg e che probabilmente non seguono nemmeno il calcio, hanno approfittato dell'occasione per creare disordini», ha dichiarato Nunez, assicurando una risposta «di grande fermezza» da parte delle autorità.

Durante la notte sono state fermate 780 persone, mentre 457 sono state poste in stato di detenzione. Il ministro ha inoltre denunciato un incremento dell'utilizzo di fuochi d'artificio e lanciarazzi contro le forze dell'ordine.

Nonostante gli episodi di violenza, il governo francese ha sottolineato che i festeggiamenti si sono svolti in un clima generalmente positivo nel resto del Paese. «Abbiamo registrato raduni festosi su tutto il territorio nazionale e la situazione è rimasta globalmente sotto controllo, nonostante alcuni eccessi prontamente contenuti dalle forze dell'ordine», ha concluso Nunez.