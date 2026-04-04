L’archivio era già conservato negli Usa ma ora il settimanale tedesco Die Zeit ha reso i dati consultabili sul proprio sito rielaborando il materiale con strumenti di intelligenza artificiale

Sono consultabili per la prima volta online con facilità, attraverso un motore di ricerca, i nomi degli iscritti al partito nazionalsocialista (Nsdap) in Germania tra il 1925 e il 1945.

L'archivio era già conservato ed era stato progressivamente digitalizzato negli Usa dai National Archives and Records Administration con milioni di schede, ma si trattava di una documentazione accessibile finora solo in modo limitato e difficilmente consultabile nella sua interezza.

Dal 2 aprile il settimanale tedesco Die Zeit ha reso i dati consultabili sul proprio sito online, rielaborando il materiale con strumenti di intelligenza artificiale e creando un motore di ricerca per nome e luogo di nascita.

Il database si basa sullo schedario degli iscritti al partito nazionalsocialista, che nel Terzo Reich veniva compilato in modo sistematico. Ogni scheda riporta informazioni personali, tra cui data e luogo di nascita, numero di tessera e data di adesione.

Gli storici stimano che gli iscritti al partito nazionalsocialista siano stati oltre 10 milioni. La documentazione non è completa, ma rappresenta una delle fonti più estese disponibili sulla composizione del partito. Alla fine della Seconda guerra mondiale gran parte dell'archivio rischiò di essere distrutta, ma una quota significativa fu preservata e successivamente utilizzata dagli Alleati nel processo di denazificazione. Gli esperti sottolineano che l'iscrizione al Nsdap non implica automaticamente responsabilità penali e deve essere valutata nel contesto storico individuale.