Il violento e fatale impatto nei pressi di Adamuz, vicino Cordova: coinvolti un convoglio Iryo e uno Renfe con oltre 500 passeggeri a bordo. Si indaga su un giunto rotto e usurato da tempo sui binari, proclamati tre giorni di lutto nazionale
In this still image from video released on January 19, 2026 by the Spain's Guardia Civil, emergency workers are seen at the site where a high-speed Iryo train derailed and was hit by another train as rescue efforts continue in Adamuz, southern Spain, on January 19, 2026. At least 39 people died and more than 120 injured in the deadliest train accident in Spain in over a decade. The crash happened on Sunday evening when a train operated by rail company Iryo travelling from Malaga to Madrid derailed near Adamuz, crossing onto the other track where it crashed into an oncoming train, which also derailed. (Photo by Handout / Guardia Civil / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / GUARDIA CIVIL" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
È di 39 morti il bilancio provvisorio del grave incidente ferroviario avvenuto ieri sera sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia, nei pressi di Adamuz, in provincia di Cordova. Due treni si sono scontrati dopo il deragliamento di un convoglio Iryo diretto da Malaga a Madrid, che ha invaso il binario opposto su cui transitava un treno Alvia di Renfe, in viaggio da Madrid a Huelva. A bordo dei due treni viaggiavano complessivamente oltre 500 passeggeri.
L’impatto, avvenuto alle 19:39, è stato definito “incredibilmente violento” dalle autorità regionali: alcuni vagoni sono precipitati in un terrapieno e diversi corpi sono stati ritrovati a centinaia di metri di distanza. Almeno 21 vittime e 22 feriti si registrano sul solo treno Iryo, mentre il bilancio potrebbe aggravarsi con il sollevamento dei vagoni ancora accatastati.
I soccorsi sono proseguiti per tutta la notte, con vigili del fuoco e sanitari impegnati nella ricerca di eventuali superstiti tra le lamiere. Le operazioni risultano particolarmente complesse a causa dell’accesso difficoltoso ad alcuni vagoni. Le autorità hanno sospeso la circolazione ferroviaria tra Madrid e l’Andalusia.
Sulle cause del disastro è stata aperta un’inchiesta. Secondo le prime informazioni, gli investigatori avrebbero individuato un giunto rotto e usurato sui binari, presente da tempo, che avrebbe creato un progressivo allargamento tra le rotaie. Tra il deragliamento dell’Iryo e la collisione con l’Alvia sarebbero trascorsi appena 20 secondi, un intervallo insufficiente per l’attivazione dei sistemi automatici di sicurezza.
Il governo spagnolo ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Il premier Pedro Sánchez ha parlato di «un giorno di dolore per tutta la Spagna». La Farnesina ha fatto sapere che al momento non risultano italiani coinvolti, mentre le operazioni di identificazione delle vittime sono ancora in corso.