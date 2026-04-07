Il giovane, colpito con spranga e coltello nella tarda serata di ieri, è deceduto poco dopo in ospedale per le ferite riportate. Sul posto i carabinieri per tentare di ricostruire la dinamica del delitto

Un ragazzo di 20 anni di origine egiziana è morto dopo essere stato aggredito nella tarda serata di ieri in mezzo alla strada, nella zona di san Bernardino, un quartiere di Crema. È deceduto in ospedale.

Il giovane è stato colpito con un coltello, calci e pugni e una spranga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Compagnia di Crema, con il Nucleo Investigativo e la Scientifica che sono al lavoro per ricostruire la dinamica del delitto. Già identificato l’aggressore: si tratterebbe di un ragazzo marocchino residente nello stesso quartiere. È intervenuto anche il pm di turno.