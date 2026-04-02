Il ministro Guido Crosetto segue la situazione in costante contatto con i vertici militari. Secondo le prime informazioni disponibili, l’impatto ha provocato soltanto lievi danni alle infrastrutture del quartier generale del contingente di Shama

Un razzo, la cui origine è ancora in fase di accertamento, ha colpito nel pomeriggio la base di Shama, quartier generale del contingente italiano e del settore Ovest di Unifil.

Non si registrano feriti tra i militari italiani presenti nella base. Secondo le prime informazioni disponibili, l’impatto ha provocato soltanto lievi danni alle infrastrutture, senza compromettere l’operatività del contingente.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è in contatto costante con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, con il Comandante del Covi e con il Comandante del contingente italiano per ricevere aggiornamenti continui sull’evoluzione della situazione e sulle condizioni del personale.

Restano in corso le verifiche per accertare la provenienza del razzo e chiarire la dinamica dell’episodio.