Il ministro Guido Crosetto segue la situazione in costante contatto con i vertici militari. Secondo le prime informazioni disponibili, l’impatto ha provocato soltanto lievi danni alle infrastrutture del quartier generale del contingente di Shama
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Un momento dell'operazione dell' Esercitazione ?Steel Storm? nel corso della quale i militari italiani si addestrano con gli altri contingenti di UNIFIL e le Forze Armate libanesi, Shama, 16 Febbraio 2017. ANSA/ US/ ESERCITO +++ NO SALES EDITORIAL USE ONLY +++
Un razzo, la cui origine è ancora in fase di accertamento, ha colpito nel pomeriggio la base di Shama, quartier generale del contingente italiano e del settore Ovest di Unifil.
Non si registrano feriti tra i militari italiani presenti nella base. Secondo le prime informazioni disponibili, l’impatto ha provocato soltanto lievi danni alle infrastrutture, senza compromettere l’operatività del contingente.
Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è in contatto costante con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, con il Comandante del Covi e con il Comandante del contingente italiano per ricevere aggiornamenti continui sull’evoluzione della situazione e sulle condizioni del personale.
Restano in corso le verifiche per accertare la provenienza del razzo e chiarire la dinamica dell’episodio.