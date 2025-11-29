Se il filtro anti-spoofing sulle chiamate da numeri mobili scattato lo scorso 19 novembre sta facendo registrare risultati positivi che confermano quanto l'intervento dell'Agcom fosse indispensabile per contrastare una pratica ormai dilagante, le chiamate commerciali da numeri internazionali che si stanno intensificando negli ultimi giorni rappresentano un nodo ancora irrisolto. Lo afferma Assoutenti, che chiede passi ulteriori nella lotta al telemarketing.



«È urgente individuare al più presto una soluzione anche per le chiamate internazionali, oggi escluse dal blocco, e che dopo il 19 novembre stanno diventando il nuovo canale privilegiato per le attività fraudolente. - spiega il presidente Gabriele Melluso - Raccomandiamo ai cittadini di non rispondere a telefonate internazionali quando non si conosce il chiamante, poiché spesso si tratta di tentativi di truffa o attività illecite. Inoltre, guardando al futuro, riteniamo fondamentale predisporre sistemi tecnologici sempre più avanzati che garantiscano protezione anche sulle nuove forme di comunicazione, incluse le chiamate tramite WhatsApp e altre app di messaggistica, dove il fenomeno dello spoofing potrebbe rapidamente spostarsi».

«Invitiamo tutti coloro che ricevono chiamate sospette — da numeri fissi, mobili o internazionali — a segnalare immediatamente l'accaduto sui nostri canali social o attraverso il sito www.assoutenti.it, contribuendo così a costruire una rete di protezione e monitoraggio sempre più efficace» conclude Melluso.