Della 22enne di Padova erano state perse le tracce otto giorni fa. Il corpo, trovato a poca distanza dal luogo in cui era stata recuperata la bicicletta, è stato notato da un passante

È stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso.

Il ritrovamento - apprende l'ANSA - è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. La giovane – il cui corpo è stato notato da un passante – donna sarebbe stata trovata impiccata a un albero.