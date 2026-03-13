Convocata dal Presidente della Repubblica Mattarella, presenti la premier Meloni e diversi ministri per analizzare la situazione internazionale e gli effetti della crisi in corso
In corso al Quirinale la riunione del Consiglio supremo di difesa, convocata dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Oltre al presidente della Repubblica è presente la premier Giorgia Meloni.
Lo si apprende dal Quirinale. All'ordine del giorno, la guerra in Iran e in Medio Oriente e l'analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso.
Alla riunione partecipano anche diversi ministri - Antonio Tajani (Esteri), Guido Crosetto (Difesa), Matteo Piantedosi (Interno), Giancarlo Giorgetti (Economia), Adolfo Urso (Imprese) - il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il capo di stato maggiore della Difesa Luciano Portolano, il segretario del Consiglio supremo di difesa Francesco Garofani e il segretario generale della presidenza della Repubblica Ugo Zampetti.