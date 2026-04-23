Due treni regionali si sono scontrati questa mattina a Kagerup, a circa 50 km a nord da Copenaghen in Danimarca.

Secondo la polizia e i servizi di emergenza locali ci sarebbero diversi feriti.

Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto e non si hanno informazioni dettagliate sulle condizioni delle persone a bordo, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa danese Ritzau.

«Si è verificato un grave incidente ferroviario. Due treni si sono scontrati e un gran numero di agenti di polizia e personale dei servizi di emergenza sono sul posto», ha scritto la polizia locale in un comunicato. «Abbiamo ricevuto l'allarme esattamente alle 6.30 del mattino», ha detto all'Afp Tim Simonsen, portavoce dei servizi di emergenza. «Si è trattato di una collisione frontale e ci sono feriti tra i passeggeri», ha aggiunto.

I media riportano che circa dieci persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sono state precisate. «Tutti i passeggeri sono stati evacuati dal treno», ha affermato Simonsen. Gli incidenti ferroviari sono rari in Danimarca, ma nel 2019 una collisione che coinvolse un treno passeggeri provocò otto morti e 16 feriti. Nell'agosto del 2025, una persona morì in seguito alla collisione tra un treno e un veicolo agricolo.