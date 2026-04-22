Saltano i colloqui Usa-Iran previsti per oggi. Trump decide di estendere la tregua, in scadenza sempre oggi, fino al momento in cui verrà presentata la proposta dell'Iran e «le discussioni saranno concluse, in un senso o nell'altro».

Durante i colloqui previsti domani a Washington con Israele, il Libano chiederà l'estensione di un mese della tregua. Lo riporta Afp, citando una fonte ufficiale. «Beirut chiederà la proroga del cessate il fuoco e la cessazione da parte di Tel Aviv delle operazioni di demolizione e distruzione nelle zone in cui è presente», ha dichiarato la fonte. Il presidente libanese Joseph Aoun ha affermato invece che "sono in corso contatti per prolungare la tregua", in scadenza domenica, "di dieci giorni".

I media iraniani riferiscono che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha preso di mira tre navi nello Stretto di Hormuz. L'agenzia di stampa Fars affiliata ai pasdaran, citata dalla Bbc, afferma che la nave Euphoria è stata colpita e ora si trova incagliata al largo delle coste iraniane. I media iraniani affermano inoltre che la Msc Francesca ed Epaminondas sono state «sequestrate» e dirette verso la costa iraniana, citando una dichiarazione della Marina dell'Irgc.

Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, ripresa da Sky News Uk, le due navi erano «non conformi». Le due navi ha aggiunto che sono state «scortati fino alla costa iraniana». Tasnim ha inoltre affermato che le navi avevano "messo in pericolo la sicurezza marittima operando senza i permessi necessari e manomettendo i sistemi di navigazione".