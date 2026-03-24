Il velivolo è precipitato poco dopo il decollo da Puerto Leguizamo, vicino al confine meridionale con Ecuador e Perù, spargendo rottami in fiamme nella giungla.
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epa12844941 Members of the Colombian Armed Forces, rescue workers, and volunteers are conducting rescue operations at the crash site of a Colombian Air Force Hercules C-130 aircraft in Puerto Leguizamo, Colombia, 23 March 2026. At least eight people died and 83 were injured, 14 of them in critical condition, in the plane crash of a Colombian Air Force (FAC) Hercules C-130 aircraft with 125 people on board, according to preliminary reports from the regional government. EPA/MiPutumayo.com.co BEST QUALITY AVAILABLE
È di almeno 66 morti e decine di feriti il bilancio dello schianto di un aereo militare colombiano con a bordo 125 tra soldati e membri dell'equipaggio. L'incidente è avvenuto ieri mattina.
Il velivolo, un C-130 Hercules, è precipitato poco dopo il decollo da Puerto Leguizamo, vicino al confine meridionale con Ecuador e Perù, spargendo rottami in fiamme nella giungla.
Una fonte militare ha dichiarato che 58 soldati sono morti, insieme a sei membri dell'aeronautica e due agenti di polizia.