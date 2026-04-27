L’esemplare era ferito. Avrebbe colpito la parte anteriore dell’imbarcazione ma fortunatamente senza conseguenze per le persone a bordo

Paura in mare al largo di Gallipoli, dove una tranquilla battuta di pesca si è trasformata in un momento di forte tensione. Un esemplare adulto di squalo mako, visibilmente ferito, avrebbe improvvisamente urtato un’imbarcazione da diporto con a bordo alcuni pescatori.

A raccontare l’episodio è stato Giuseppe Zacà, che sui social ha condiviso anche il video dell’accaduto, poi ripreso da diversi quotidiani online. «Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca. Un tonfo secco, seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa. La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico», ha scritto.

Secondo il suo racconto, lo squalo avrebbe colpito la parte anteriore dell’imbarcazione, forse innervosito sia dalla ferita evidente sia dal rumore del motore. Attimi di paura, ma fortunatamente senza conseguenze per le persone a bordo.

Non è la prima volta che nel mare del Salento si registrano avvistamenti di questa specie: già nell’agosto dello scorso anno, a Porto Cesareo, era stato segnalato un altro squalo mako, seppur di dimensioni più ridotte. Episodi rari, ma che continuano ad attirare attenzione e curiosità.