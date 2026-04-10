Un membro del parlamento parla all’emittente pubblica Irib del piano per la sicurezza: «Il governo può firmare un trattato con l’Oman ma possiamo confermare i divieti in base ai diritti del nostro popolo»
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Commercial vessels are pictured offshore in Dubai on March 11, 2026. New attacks hit three commercial ships in the Gulf on March 11, with one of the vessels in flames as Iran pressed its campaign against its oil-exporting neighbours, threatening shipping in the Strait of Hormuz and plunging the global energy economy into crisis. (Photo by AFP) / Attention editors: AFP covers the war in the Middle East through its extensive regional network, including bureaus in Tehran, Jerusalem and several neighboring countries.Since the start of the conflict, journalists have been working under increasingly restrictive conditions. Authorities in several countries have limited reporters
Il governo dell'Iran può firmare un trattato con l'Oman per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il presidente della commissione per la Sicurezza nazionale del parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, intervenuto a una trasmissione dell'emittente pubblica Irib. «Nel piano d'azione strategico per la sicurezza e il progresso sostenibile dello Stretto di Hormuz, il governo può, se necessario, firmare un trattato con il governo dell'Oman», ha dichiarato Azizi, affermando che dopo la guerra la gestione dello stretto entrerà in una nuova fase.
Non soltanto: secondo Azizi il parlamento iraniano sta valutando di vietare per sempre il transito nello Stretto di Hormuz alle petroliere statunitensi e israeliane. Azizi ha precisato che in questa eventualità verrebbero bandite anche le navi collegate a Israele o dirette verso o provenienti da Israele, aggiungendo: «Questo divieto includerà anche i paesi che agiscono contro l'Asse della Resistenza», ha aggiunto. Il sistema di controllo sullo Stretto di Hormuz, ha detto, «viene applicato in base ai diritti del popolo iraniano». Con l'approvazione di questa legge, ha continuato Azizi, lo Stretto «sarà sotto il controllo totale delle forze armate, anche se attualmente tutti i movimenti sono già sotto il loro controllo».