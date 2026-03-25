«Donald Trump non bluffa ed è pronto a scatenare l’inferno» se l’Iran non accetterà la sconfitta. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, rispondendo alle domande sulla recente bocciatura da parte di Teheran del piano di pace in 15 punti presentato dagli Stati Uniti.

Secondo Leavitt, «l’Iran non dovrebbe commettere errori di calcolo», ma ha precisato che le trattative con Teheran continuano e restano “costruttive”. La portavoce ha sottolineato come Washington continui a cercare una soluzione diplomatica, pur mantenendo una posizione ferma sulla necessità che l’Iran accetti le condizioni proposte.