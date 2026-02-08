Nelle ultime ore in casa Roma non si parla di altro. Francesco Totti, bandiera e storico capitano giallorosso, potrebbe presto avere un ruolo operativo all’interno dell’area sportiva romanista. Sul tema è intervenuto Gian Piero Gasperini, che in occasione della conferenza stampa di presentazione del match contro Cagliari, ha risposto con una battuta all’ipotesi del ritorno del Pupone: «Io lo faccio giocare subito, ma si deve allenare. Gli togliamo 10‑15 anni…», ha scherzato il tecnico, strappando un sorriso e stemperando la suggestione mediatica sul ritorno del Capitano.

Considerazioni anche sui rinnovi di Dybala e Pellegrini: «Ci sono le esigenze di giocatori e della società, io non posso stare in mezzo. Il problema non è tecnico, ma solo economico. Certo, non è facile arrivare a fine stagione con quattro giocatori in scadenza e due in prestito: sei in una rosa in queste condizioni non sono pochi. Ma ci sono tanti ragazzi attaccati alla Roma».