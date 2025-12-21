Rigaurdano il caso del 2021 contro Ghislaine Maxwell. il DoJ assicura verifiche rigorose e tutela delle vittime, dopo le critiche bipartisan arrivate al Congresso
Il dipartimento di Giustizia americano ha ripubblicato 119 pagine sul caso del 2021 contro Ghislaine Maxwell a New York per traffico sessuale, affermando che ora presentano «censure minime» dopo gli attacchi dei democratici e una parte dei repubblicani.
«Documenti e foto continueranno a essere esaminati in conformità con la legge e con la massima cautela nei confronti delle vittime e delle loro famiglie», ha dichiarato il dipartimento in un post su X. Venerdì le 119 pagine erano state completamente censurate.