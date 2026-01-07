Autosospeso da Mediaset, travolto dalle accuse rilanciate da Corona e finito al centro di un’inchiesta che intreccia tv, social e giustizia, il direttore di Chi sceglie la linea dura: presentarsi, parlare a lungo e inchiodare gli atti ai fatti

È salito al quarto piano del Palazzo di giustizia senza telecamere, senza passerelle, ma con la consapevolezza che ogni parola avrebbe avuto un peso specifico enorme. Alfonso Signorini è rimasto per circa tre ore davanti ai magistrati della Procura di Milano, deciso a smontare, punto per punto, l’impianto accusatorio che lo vede indagato per violenza sessuale ed estorsione. Non un passaggio formale, non una comparsata tecnica: un confronto serrato, lungo, destinato a segnare uno spartiacque in una vicenda che da settimane agita il mondo televisivo e politico-mediatico.

Davanti ai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, Signorini ha scelto di parlare. Ha rilasciato dichiarazioni spontanee, ha risposto alle domande di chiarimento, ha ricostruito i rapporti con Antonio Medugno, il modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip che lo ha denunciato. Il messaggio è stato diretto, privo di sfumature: «Non ho commesso nessuna violenza». Una frase che non cerca scorciatoie emotive, ma che punta dritta al cuore del procedimento.

L’indagine è scattata ufficialmente il 30 dicembre, come atto dovuto dopo la querela di Medugno, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella. Ma il caso era già esploso prima, trascinato nell’arena pubblica da Fabrizio Corona, che attraverso il format Falsissimo ha parlato di un presunto “sistema” di favori sessuali in cambio di opportunità televisive. Una narrazione incendiaria, che ha trasformato una vicenda giudiziaria ancora tutta da verificare in un processo mediatico a tappe forzate.

È proprio su questo crinale che Signorini ha impostato la sua difesa. Durante l’audizione ha affrontato anche il tema più scivoloso: le chat. Conversazioni private, diventate pubbliche e ora finite agli atti, che rappresentano uno degli snodi centrali dell’inchiesta. Il fascicolo aperto per revenge porn - in cui Corona è indagato dopo la denuncia del conduttore - ha portato al sequestro di foto, video e messaggi. Materiale che, secondo l’accusa, avrebbe contribuito a far emergere il racconto di Medugno; secondo la difesa, invece, dimostrerebbe l’assenza di coercizione e di abusi di potere.

Signorini ha parlato di rapporti consensuali, di contatti inseriti in un contesto personale e non professionale, di un confine che - a suo dire - non è mai stato oltrepassato. Ha rivendicato la propria correttezza, la separazione tra vita privata e ruolo pubblico, e ha respinto l’idea di aver mai usato la leva della notorietà o del casting per ottenere favori.

Intanto il fronte delle accuse potrebbe allargarsi. Nei giorni scorsi Gianluca Costantino, anche lui ex Vip, assistito dall’avvocato Leonardo D’Erasmo, ha fatto sapere di stare valutando una denuncia. Un elemento che la Procura monitora con attenzione, perché potrebbe modificare l’orizzonte dell’indagine e trasformare un caso singolo in qualcosa di più strutturato.

Medugno, che sarà sentito a breve secondo le procedure del “codice rosso”, ha già messo a verbale una versione opposta. Ha parlato di pressioni, di fiducia mal riposta, di un clima che lo avrebbe portato a normalizzare situazioni oggi considerate inaccettabili. Sarà ora compito degli inquirenti verificare la tenuta di questo racconto alla luce degli elementi tecnici: chat, flussi di comunicazione, riscontri oggettivi.

Nel frattempo, la scelta di Signorini di autosospendersi da Mediaset, lasciando anche la conduzione del Grande Fratello, pesa come un macigno sul sistema televisivo. Non è una resa, ma un segnale politico e giudiziario insieme: la consapevolezza che la vicenda non può essere archiviata come gossip, né liquidata come una guerra di veline e post social.

La partita vera, ora, si gioca tutta nelle stanze della Procura. Lì dove le suggestioni devono diventare prove, e le accuse resistere al fuoco incrociato delle verifiche. Signorini ha scelto di metterci la faccia e le parole, prima ancora che i comunicati. È una mossa rischiosa, ma anche l’unica possibile quando il confine tra spettacolo e giustizia si fa così sottile da diventare esplosivo.