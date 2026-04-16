Il presidente Usa lancia il messaggio sul social Truth e parla di «eccellenti conversazioni» con Aoun e Netanyahu

È stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ad annunciare l’avvio di un cessate il fuoco tra Israele e Libano, indicando una tregua della durata di dieci giorni come primo passo verso una possibile de-escalation nella regione.

L’annuncio è arrivato attraverso il suo social, dove Trump ha riferito di aver avuto contatti diretti con i vertici dei due Paesi coinvolti nel conflitto, sottolineando il clima positivo dei colloqui.

«Ho appena avuto eccellenti conversazioni con il molto rispettato presidente Joseph Aoun, del Libano, e con il primo ministro Benjamin Netanyahu, di Israele. Questi due leader hanno concordato che, per raggiungere la pace tra i loro Paesi, avvieranno formalmente un cessate il fuoco di 10 giorni alle 17:00 (ora della costa Est degli Stati Uniti)».

Secondo quanto riferito dal presidente americano, la tregua entrerà dunque in vigore nel tardo pomeriggio statunitense e rappresenterebbe un primo segnale concreto verso un possibile allentamento delle tensioni tra le parti.