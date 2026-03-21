Donald Trump apre alla possibilità di ridurre l’impegno militare degli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran. Per la prima volta dall’inizio del conflitto, il presidente americano parla esplicitamente di un possibile passo indietro, mentre sottolinea che la sicurezza dello Stretto di Hormuz dovrebbe essere garantita dai Paesi che lo utilizzano.

Dopo tre settimane di scontri, innescati dagli attacchi del 28 febbraio, Trump affida a un post su Truth Social il suo messaggio: «Ci stiamo avvicinando sempre di più al raggiungimento dei nostri obiettivi mentre valutiamo la graduale riduzione dei nostri enormi sforzi militari in Medio Oriente».

Una posizione che segna una novità nel flusso delle sue dichiarazioni, ma che appare in contrasto con quanto emerge sul piano operativo. Secondo indiscrezioni, il Pentagono starebbe infatti rafforzando la presenza militare nell’area, con l’invio di almeno 2.200 Marines e ulteriori navi dirette verso la zona del conflitto.

Segnali che, al momento, non sembrano indicare un imminente disimpegno

«Posso dire che abbiamo vinto a livello militare. Possiamo dialogare, ma non voglio un cessate il fuoco. Non si fa un cessate il fuoco quando si sta annientando completamente l'altra parte. Non hanno una marina, non hanno un'aviazione, non hanno equipaggiamento, non hanno vedette, non hanno difese aeree, non hanno radar. E tutti i loro leader sono stati eliminati, a tutti i livelli», dice Trump.

Trump affronta poi ancora una volta il nodo relativo allo Stretto di Hormuz. La via del petrolio è di fatto bloccata di fatto dall'Iran, con la paralisi del traffico del greggio e con effetti dirompenti sui mercati. Gli Stati Uniti, che hanno ottenuto dal Regno Unito l'uso delle basi britanniche, potrebbero agire in tempi brevi per liberare lo Stretto: un'azione è un'ipotesi concreta a giudicare dai movimenti di navi e truppe verso la regione. Quando la situazione sarà stata risolta, «lo Stretto di Hormuz dovrà essere sorvegliato e controllato, se necessario, dalle altre nazioni che lo utilizzano. Gli Stati Uniti non lo usano. Se ci verrà chiesto, aiuteremo questi Paesi nei loro sforzi per la sicurezza dello Stretto di Hormuz, ma non dovrebbe essere necessario una volta eliminata la minaccia iraniana. È importante sottolineare che per loro sarà un'operazione militare semplice», dice.

I paesi in questione comprendono gli alleati della Nato - definiti qualche ora prima «codardi» per il mancato sostegno agli Usa -, la Cina e il Giappone. «Sarebbe bello» se Pechino e Tokyo si unissero agli sforzi per riaprire lo Stretto. «Noi non ne abbiamo bisogno. L'Europa ne ha bisogno. La Corea, il Giappone, la Cina e molti altri ne hanno bisogno: quindi dovranno farsi coinvolgere».