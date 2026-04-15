Un uomo di 61 anni è morto dopo aver fatto precipitare dal balcone la moglie di 54 anni e essersi poi gettato nel vuoto a sua volta. I corpi di Luigi Gentile e Patrizia Lamanuzzi sono stati ritrovati affiancati sulla rampa del garage del condominio di via Vittorio Veneto, a Bisceglie, da cui sarebbero caduti da circa tre metri di altezza.

Una vicina ha riferito ai carabinieri di aver sentito le urla della donna prima di assisterle alla caduta. Secondo quanto emerso, la coppia era in fase di separazione. I due coniugi avevano due figli: uno residente in Svizzera, l'altro a Trani.