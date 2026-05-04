Trump annuncia che gli Usa avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz.

Teheran replica: «Qualsiasi interferenza americana nello Stretto di Hormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco», ha commentato Ebrahim Azizi, capo della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano. Il Centcom precisa che si tratta di una «missione difensiva", "mentre manteniamo anche il blocco navale». Il supporto militare includerà cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari.