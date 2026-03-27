La finale playoff tra Bosnia ed Italia, in programma martedì 31 marzo allo stadio Bilino Polje di Zenica, si giocherà con una capienza ridotta. Lo stadio, noto per la sua acustica potente e la capacità “intima” di 13.632 posti, potrà ospitare questa volta solo 8.800 spettatori.

La riduzione dei posti è legata a una sanzione della Fifa inflitta lo scorso 15 novembre alla nazionale bosniaca per il match contro la Romania. La Federazione internazionale aveva multato la Bosnia con 60 mila franchi svizzeri per comportamenti scorretti, discriminazioni, utilizzo di materiale pirotecnico, disturbo durante gli inni nazionali e mancanza di ordine dentro e fuori lo stadio. La pena includeva anche una giornata di capienza ridotta del 20%, scontata proprio nella sfida decisiva contro l’Italia.

Considerati gli spazi da mantenere liberi per motivi di sicurezza, i posti disponibili per la gara di martedì scendono quindi a 8.800. Dopo la vittoria per 3-1 contro la Romania, la Bosnia ha giocato le successive partite contro Austria e Galles, arrivando ora alla finale che vale l’accesso al Mondiale.