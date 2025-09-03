«Il mondo si trova di fronte a una scelta tra la pace e la guerra». Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel discorso di apertura della parata militare in occasione della cerimonia per gli ottanta anni della vittoria della seconda guerra mondiale. «La Cina è per una forza di pace e di sviluppo. Nessun bullo potrà intimidirci» ha aggiunto.

Il presidente cinese ha accolto il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un prima della parata militare in piazza Tienanmen. I tre hanno avuto un breve colloquio mentre si avvicinavano al luogo della cerimonia camminando sul tappeto rosso e avviandosi verso l'edificio della porta di ingresso alla "città proibita”. La cerimonia si è conclusa con una “doppia” stretta di mano tra Xi e Putin. Poco prima sulla piazza erano sfilati vari armamenti tra cui il nuovo missile balistico intercontinentale DF-61, in grado di trasportare testate nucleari.

Trump a Xi: «Saluti a Putin e Kim mentre cospirate contro Usa»

«La domanda più importante a cui rispondere è se il presidente cinese Xi Jinping menzionerà o meno l'enorme quantità di sostegno e sangue che gli Stati Uniti hanno donato alla Cina per aiutarla a liberarsi da un invasore straniero molto ostile. Vi prego di porgere i miei più cordiali saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un mentre cospirate contro gli Stati Uniti». Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, augurando al presidente «Xi Jinping e al meraviglioso popolo cinese di vivere una giornata di festa grandiosa e duratura».