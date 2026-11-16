La Cina conferma un vertice trilaterale tra il presidente Xi Jinping e i suoi omologhi lo statunitense e russo, Donald Trump e il russo Vladimir Putin per giovedì 19 novembre a Shenzhen.

Lo ha reso noto il Ministero degli Affari Esteri cinese.

Non è stato specificato quali saranno i temi al centro dell'incontro. L'evento dovrebbe svolgersi a margine del vertice dei leader dell'Apec.

Intanto gli Usa e i loro alleati, tra cui Giappone, Australia, Israele e Gb, hanno concordato di creare un elenco congiunto di tecnologie e supply chain dell'IA che necessitano di più protezione, nell'ottica di contrasto della Cina.

Jacob Helberg, sottosegretario di Stato americano agli affari economici, ha detto al Financial Times che anche Corea del Sud, India, Qatar ed Emirati Arabi Uniti hanno firmato la 'Dichiarazione di San Francisco sulle basi sicure per una prosperità duratura', mentre Germania, Svezia, Olanda e Ue lo faranno la prossima settimana. Donald Trump incontrerà giovedì Xi Jinping, a margine del forum dell'Apec di Shenzhen.