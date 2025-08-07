Sarà ancora una volta lo scenario fiabesco dell’Orto Botanico di Soverato, un’avvolgente terrazza sul mare, ad accogliere la grande musica d’autore per Armonie d’Arte Festival. Nel pieno dell’estate e della venticinquesima stagione di Armonie d’Arte domani, venerdì 8 agosto alle ore 22 sarà la volta dell’attesissimo live degli Avion Travel accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Brutia di Cosenza per la sezione “Off&Pop” del Festival.

Un’occasione unica per immergersi in un viaggio musicale fra tradizione e innovazione nel sound eclettico e raffinato di una delle band più rappresentative della scena musicale italiana, appartenente alla grande musica ma fuori dal cliché della canzone come puro intrattenimento e divertimento.

L’appuntamento è una delle serate di punta dell’estate calabrese, dove musica colta e contemporaneità si fondono in un’esperienza sofisticata e coinvolgente.

Sul palco, Peppe Servillo – voce narrante di una band iconica – sarà affiancato da una formazione storica: Peppe D’argenzio al sax, Flavio D’Ancona e Duilio Galioto alle tastiere, Ferruccio Spinetti al contrabbasso, Mimì Ciaramella alla batteria. E sarà particolarmente emozionante rivivere il repertorio inconfondibile degli Avion Travel, gruppo simbolo di un cantautorato italiano colto, teatrale ed emozionale, capace di mescolare jazz, canzone d’autore e orchestrazioni sinfoniche con eleganza e originalità.

Il mondo degli Avion Travel è di per sé, lungo oltre 40 anni di vita, un viaggio che partendo dalle rotte mediterranee li ha portati in tutto il mondo. Capaci di esprimere transiti musicali come pochi, e nel contempo mantenere un’identità, quella amata da tanti in tanto tempo.

«Cogliere e raccontare traiettorie materiali e immateriali, percorsi lungo rotte foriere di incontri e opportunità, tra passato come identità e disegno del futuro come spinta propulsiva.

Un concept e un mood indispensabile all’alba di una nuova stagione densa di significati e appuntamenti, ma anche di sfide complesse, soprattutto per la sostenibilità in un tempo dove è il main stream a tutti i livelli a farla da padrona», afferma il direttore artistico e founder di Armonie d’Arte, Chiara Giordano. Ulteriori dettagli, ticketing e anteprime su www.armoniedarte.com e sui canali social dedicati.