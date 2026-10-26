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Ambiente

Quindici cervi italici tornano liberi nel Parco delle Serre

26 ottobre, 2026

AMBIENTE

Il reportage

Quindici cervi italici tornano liberi nel Parco delle Serre, il camion si apre e il gruppo corre subito nel cuore della foresta: il VIDEO

Gli esemplari, arrivati dalla riserva naturale del Bosco della Mesola (Ferrara), sono stati liberati nell’ambito del progetto avviato nel 2023 per creare nel Vibonese una seconda popolazione della sottospecie. Il reportage documenta il rilascio e raccoglie le voci del commissario del Parco Francesco Costantino e del professore dell’Università di Siena Francesco Ferretti
Redazione
Quindici cervi italici tornano liberi nel Parco delle Serre,\u00A0il camion si apre\u00A0e il gruppo corre subito nel cuore della foresta: il VIDEO\n

ATTUALITÀ

«Mamma mia “comme stiamo” a Capistrano»: Enzo Salvi sceglie il piccolo borgo vibonese per il suo prossimo film. La soddisfazione del sindaco: «Bellissimo»

VIDEO | L'attore romano annuncia sui social il progetto nato dopo la sua partecipazione al Premio Renoir. Entusiasta il primo cittadino Marco Martino: «Un risultato straordinario per il nostro piccolo paese»
Redazione
«Mamma mia\u00A0“comme\u00A0stiamo”\u00A0a Capistrano»:\u00A0Enzo Salvi sceglie il piccolo borgo vibonese per il suo prossimo film. La soddisfazione del sindaco: «Bellissimo»\n

Le Serre vibonesi si tingono d'autunno e tra gli alberi spunta un magnifico daino: gli scatti che raccontano la magia del laghetto di Mongiana

FOTO | Nel cuore dell’entroterra montano il foliage trasforma i boschi in un paesaggio dai colori caldi. Le fotografie di Pasquale Rullo inviate a Il Vibonese immortalano la vegetazione e uno splendido esemplare di daino, offrendo uno sguardo sul patrimonio naturale dell'entroterra vibonese e sulla sua fauna selvatica
E.D.G.
Le Serre vibonesi si tingono d'autunno e tra gli alberi spunta un magnifico daino: gli scatti che raccontano la magia del laghetto di Mongiana\n

Kalabria coast to coast, al via la campagna di crowdfunding “Adotta un passo del Cammino”: «Preserviamo un patrimonio del nostro territorio»

L’iniziativa di Kalabria Trekking Aps punta a raccogliere almeno 5mila euro per migliorare segnaletica, servizi digitali e accessibilità del percorso che unisce lo Ionio al Tirreno
Redazione
Kalabria coast to coast, al via la campagna di crowdfunding\u00A0“Adotta un passo del Cammino”:\u00A0«Preserviamo un patrimonio del nostro territorio»\n

Dalle ombre dipinte sui muri alle pipe amate da Pertini e Bearzot: alla scoperta di Brognaturo tappa calabrese delle Giornate FAI d'Autunno

Il piccolo centro delle Serre vibonesi sarà protagonista domenica 11 ottobre di un itinerario attraverso il centro storico, tra scene di vita contadina, antichi mestieri e la prestigiosa tradizione artigianale della famiglia Grenci. Ecco come partecipare
Redazione
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Giornate Fai d’Autunno, sei luoghi straordinari aprono le porte in Calabria il 10 e l’11 ottobre: ecco dove

Da Brognaturo a Casignana, da Rocca di Neto a Rogliano, passando per Soveria Mannelli e Spezzano della Sila, tra borghi, ville romane, musei d’impresa, antichi mestieri, artigianato, arte e paesaggi
Redazione Cultura
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Fabrizia, i volontari comunali fanno da ciceroni ai turisti: «Raccontiamo il nostro paese a chi viene a scoprirlo»

Autobus e comitive raggiungono il borgo delle Serre per scoprirne storia e tradizioni. I volontari guidano i visitatori: «L’intento è far vivere un’esperienza che vada oltre la semplice escursione»
Redazione
Fabrizia, i volontari comunali fanno da ciceroni ai turisti: «Raccontiamo il nostro paese a chi viene a scoprirlo»\n

L’Istituto Italiano dei Castelli premia Santa Severina: la Targa di segnalazione arriva in Calabria per la prima volta

Il 10 ottobre la cerimonia di consegna, momento centrale di un programma di quattro giorni di visite tra la Sila e il Crotonese: oltre 70 i partecipanti da diverse regioni
Giuseppe Dell'Aquila
L’Istituto Italiano dei Castelli premia Santa Severina:\u00A0la Targa di segnalazione arriva in Calabria per la prima volta\n

Tornano le Giornate Fai d’autunno, porte aperte in più di 700 luoghi straordinari d’Italia: ecco dove in Calabria

Visite a contributo libero in 350 città per scoprire l’immenso patrimonio artistico, storico e ambientale del nostro Paese: appuntamento il 10 e l’11 ottobre
Redazione Cultura
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Casali del Manco celebra la Cuccìa: tre giorni tra tradizione, musica e sapori

Il festival promosso dall’Amministrazione comunale punta a valorizzare lo storico piatto a base di grano e carne attraverso laboratori, trekking urbano, degustazioni, reading e concerti
Redazione
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