Quindici cervi italici tornano liberi nel Parco delle Serre

Gli esemplari, arrivati dalla riserva naturale del Bosco della Mesola (Ferrara), sono stati liberati nell’ambito del progetto avviato nel 2023 per creare nel Vibonese una seconda popolazione della sottospecie. Il reportage documenta il rilascio e raccoglie le voci del commissario del Parco Francesco Costantino e del professore dell’Università di Siena Francesco Ferretti
VIDEO | L'attore romano annuncia sui social il progetto nato dopo la sua partecipazione al Premio Renoir. Entusiasta il primo cittadino Marco Martino: «Un risultato straordinario per il nostro piccolo paese»
FOTO | Nel cuore dell’entroterra montano il foliage trasforma i boschi in un paesaggio dai colori caldi. Le fotografie di Pasquale Rullo inviate a Il Vibonese immortalano la vegetazione e uno splendido esemplare di daino, offrendo uno sguardo sul patrimonio naturale dell'entroterra vibonese e sulla sua fauna selvatica
Il piccolo centro delle Serre vibonesi sarà protagonista domenica 11 ottobre di un itinerario attraverso il centro storico, tra scene di vita contadina, antichi mestieri e la prestigiosa tradizione artigianale della famiglia Grenci. Ecco come partecipare