I documenti esposti raccontano «come la natura e le scelte umane abbiano inciso sulla vulnerabilità del nostro territorio»

A partire da lunedì 16 marzo, presso i locali dell’Archivio di Stato di Cosenza, sarà possibile visitare la mostra “Il paesaggio sottratto. Memorie della fragilità del territorio nelle carte d’Archivio”, realizzata in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, che si celebra ogni anno il 14 marzo.

«L’esposizione – si legge nella nota di presentazione - offre una riflessione sulla fragilità del nostro paesaggio. I documenti esposti provengono dai Fondi Intendenza, Genio Civile e Notarile, e raccontano di come la natura e le scelte umane abbiano inciso sulla vulnerabilità del nostro territorio».

Tra i materiali esposti saranno presenti interventi e normative dedicate alla salvaguardia delle aree boschive, mappe del territorio, narrazioni di fatti di cronaca arrivati a noi grazie alle accurate descrizioni notarili. Documenti che raccontano calamità naturali e interventi dell’uomo che nel corso del tempo hanno plasmato il territorio.

La documentazione esposta invita a ripensare il rapporto tra uomo e territorio, evidenziando l’importanza della memoria storia per comprendere i rischi a cui esponiamo il paesaggio e stimolando l'impegno collettivo a prevenire il ripetersi di tali problematiche.

Orari di apertura:

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

lunedì e mercoledì anche dalle 15:00 alle 16:30

La mostra è gratuita. Alle scuole si ricorda che, inoltrando richiesta tramite e-mail, è possibile prenotare visite guidate e laboratori didattici pensati e adattati all’età degli studenti.